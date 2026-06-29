Nico Occhiato denunció que una mujer ingresó a su propiedad violando las medidas de seguridad El conductor hizo su descargo en redes tras la viralización de un video que mostraba un momento de tensión en la puerta de la casa alquilada en Miami por la aparición de una supuesta periodista en la intimidad del equipo de trabajo.

El equipo de “Nadie dice nada”, el streaming conducido por Nicolás Occhiato, está en Miami para realizar una cobertura exhaustiva del Mundial 2026 pero en las últimas horas sufrió un momentos de tensión cuando una mujer ingresó sin autorización a la propiedad alquilada por ellos.

“Esto ya pasa cualquier límite”, apuntó Occhiato y acto seguido explicó que “Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta periodista de PRIMICIAS YA”

“Se metió sin la autorización de ninguno de nosotros. Ahí fui a decirle que era una desubicada y automáticamente me empezó a filmar, buscando una reacción para escracharnos”, denunció el conductor.

Y aseguró que “después se bajó otro tipo de un auto que estaba con ella y se puso bastante violento, diciéndonos que la habíamos tratado de ladrona, cuando jamás le dijimos eso. Lo único que le dijimos fue que era una desubicada total y que se tenía que ir de nuestra casa. Y, para completar el delirio, ella quería llamar a la policía. La verdad, ya no entiendo más nada”.