La reacción de la China Suárez a las fotos de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat La actriz no fue parte de la ceremonia del último sábado en la que su ex compañera de Casi Ángeles dio el “sí”. Sin embargo, “comentó” qué le pareció la boda.

Si bien fue una de las ausentes en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Eugenia China Suárez, reaccionó igual al álbum de fotos de la boda de su ex compañera en varios proyectos de Cris Morena.

La China no integró la lista de personas que asistieron al casamiento del último sábado, que tuvo lugar en una casona de San Telmo para un selecto grupo. Las y los invitados debían dejar el celular afuera de la celebración y, una vez terminada la fiesta, Lali fue la que compartió en Instagram una serie de postales con diferentes momentos de la unión.

Entre las miles de interacciones que acumuló la publicación, estuvo la de Eugenia China que le dio “me gusta” al álbum de fotos. Al rato, comenzaron a leerse una serie de comentarios hostigando a la China del tipo “con Lali no te metas”. Sin embargo, la cosa no pasó de allí.

Lali y la China había forjado una relación a partir de los proyectos para los que fueron convocadas por Cris Morena. Uno de ellos fue el exitoso Casi Ángeles

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