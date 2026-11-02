Las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat La pareja dio el “sí” el ultimo sábado, en una casona histórica de San Telmo. La cantante eligió un look satinado para su vestido de novia. Él, un saco cruzado color beige.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el último sábado en una casona de San Telmo, en un festejo marcado por la calidez, la complicidad y una estética impecable. La pareja mantuvo el misterio hasta el último minuto para informar la fecha de la boda y también el lugar: la Casa Carlos.

Distanciándose de los diseños voluptuosos tradicionales, Lali apostó por un estilo relajado pero sofisticado. La vocalista optó por un vestido blanco de corte al cuerpo con acabado satinado y líneas limpias.

Como complemento, sumó un velo largo clásico con finos bordados y zapatos en tono plateado brillante. En tanto que el detalle disruptivo fue que en lugar del ramillete de flores convencional, llevó una pieza oscura metálica.

Por su parte, Pedro Rosemblat vistió un traje de dos piezas cruzado en tono beige claro, combinado con camisa blanca y zapatos oscuros.

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Por el lado de la ambientación, la casona combinó la arquitectura de época de Buenos Aires –con galerías, espejos antiguos y ventanales– con un imponente jardín repleto de vegetación. Los tonos elegidos fueron blancos y verdes naturales.

La lista de invitadas e invitados a la boda incluyó a Cande Vetrano y Mery del Cerro, Juliana Gattas, Dillom y el chef Damián Betular, quien además estuvo a cargo de la imponente torta de bodas de varios pisos.

Para cuidar la intimidad de la noche, se implementó una regla de “sin celulares” durante el festejo. En su lugar, los novios entregaron cámaras analógicas descartables a los invitados para que registraran sus propias capturas, dando lugar a un recuerdo espontáneo e inolvidable.