Los picantes chats entre Yanina Latorre y la China Suárez Las mediáticas, enemistadas hace años, se desbloquearon en las redes y mantuvieron una tensa conversación.

La China Suárez encendió su cuenta de Instagram en las últimas horas tras abrir una caja de preguntas en sus historias y respondió sin filtro. Luego de esa seguidilla, la ex Casi Ángeles compartió también una captura de pantalla de su conversación con Yanina Latorre.

Pero no quedó ahí. Es que unos minutos después, al aire de LAM (América TV), la panelista mostró todos sus chats del martes, con la actual pareja de Mauro Icardi.

“Mirá si te joderá que me desbloqueaste, linda”, le escribió Yanina, luego de que la artista le contestara una historia que se refería a ella.

“¿Cómo no me va a joder que te la pases hablando bolu…? Dos embarazos ya confirmaste”, replicó la China. “Repetís y repetís lo que te cuentan. ¿No sos periodista?”, siguió.

Luego, la esposa del comentarista Diego Latorre recordó lo que ya había contado, que le preguntó a María Eugenia si no lo daba vergüenza lo que hacía. “A vos debería darte vergüenza. Tenés mil años. Tenés mil años y estás pelotudeando todo el día con el teléfono. Repitiendo boludeces. Es que ni siquiera chequeás”, replicó la actriz.

“¿Cuál es el problema de tener mil años? Ninguno. Las mujeres de cincuenta y cinco… no. Envejecemos todos. Ya los vas a tener. ¿No puedo usar el teléfono? Vamos todos por el mismo lado. Yo la verdad que lo único que no hago es boludear con el teléfono. La que boludea todo el día con historias: el Cartier, la Chanel, el avión privado. Yo estoy todo el día laburando. Y subo contenido a mis redes por ahí en un tiempito libre”, respondió Latorre.

A lo que la China le mandó: “Espero llegar a tu edad y no estar pelotudeando todo el día en Instagram”.

“Amora. Besos. Te deseo ¼ de mi vida a los 55. Besis”, le escribió Yanina en respuesta a los “mil años” que le acreditó la China, que además le envió un video de la conductora llorando en los tiempos en que se supo la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt.

“Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos. Nooo, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el ort… Besos”, remató.