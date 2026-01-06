Lucas Blondel le propuso casamiento a Morena Beltrán Anillo en mano, el jugador de Boca Juniors le preguntó a la periodista si quería formalizar la situación. “Sí, obvio”, respondió ella, que compartió el momento en redes sociales.

Una de las novedades entre deportivas y amorosas es que el futbolista Lucas Blondel le propuso casamiento a la periodista Morena Beltrán. El momento se viralizó en redes gracias a que Morena decidió compartir el romántico momento en su cuenta de Instagram.

En el clip se puede ver a la pareja rodeada de amigos en medio de un viaje de vacaciones en un yate. El grupo finge tomarse una foto grupal y, justo en ese momento, Blondel saca el anillo de compromiso.

En el video, Morena le pregunta a Lucas: “¿Qué es esto?”. . él responde con otro interrogante: “¿Nos casamos?”.

Una vez superado el primer impacto, Morena respondió con un “sí, obvio. ¡No puedo creerlo!”. “El 2026 empezó así de increíble”, escribió Beltrán en Instagram.

MIRA TAMBIÉN El Carnaval de Los Tekis 2026 anunció su line up