Luego de una edición récord en 2025 que convocó a más de 190 mil personas, el Carnaval se prepara para superar esa cifra y vivir cuatro días históricos donde la música, la tradición y la identidad del norte argentino vuelven a ser protagonistas.

Line up oficial Carnaval de Los Tekis 2026

En un encuentro musical donde los géneros se fusionan y la alegría se multiplica, la grilla confirmada es:

  • Los Tekis
  • Luciano Pereyra
  • Luck Ra
  • Kapanga
  • El Chaqueño Palavecino
  • Q’Lokura
  • Los Nocheros
  • Desakta2
  • La Pepa Brizuela
  • Lázaro Caballero
  • Carafea
  • Los Tabaleros
  • Los Nombradores del Alba
  • Franco Barrionuevo
  • Coroico
  • Diableros
  • Tunay
  • Llokallas
  • Ángelo Aranda
  • Willy Campero
  • Los de Jujuy / Los Melli
  • DJ’s invitados

Abono Carnavalero: una experiencia completa

Como novedad para esta edición, se lanzó el Abono Carnavalero, que permite disfrutar de las cuatro noches al precio de tres. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la web oficial mediante el sistema Paseshow: www.lostekis.com.ar

Un carnaval que mueve una provincia

El Carnaval de Los Tekis es un motor cultural, turístico y económico para Jujuy. Cada edición genera ocupación hotelera plena y un fuerte impacto en la gastronomía, el comercio y el trabajo de miles de personas.

Tradición, identidad y encuentro

Esta celebración milenaria marca el cierre del ciclo agrícola iniciado con el ritual a la Pachamama. Al despertar el Diablo del Carnaval, símbolo de alegría y libertad, las penas se transforman en celebración y hermandad colectiva. Organizado íntegramente por Los Tekis, el evento reafirma su compromiso con la identidad jujeña y el crecimiento cultural de la región.

Aquí está la energía.
Aquí está la tradición.
Aquí está el Carnaval.

