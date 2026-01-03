Luego de una edición récord en 2025 que convocó a más de 190 mil personas, el Carnaval se prepara para superar esa cifra y vivir cuatro días históricos donde la música, la tradición y la identidad del norte argentino vuelven a ser protagonistas.
Line up oficial Carnaval de Los Tekis 2026
En un encuentro musical donde los géneros se fusionan y la alegría se multiplica, la grilla confirmada es:
- Los Tekis
- Luciano Pereyra
- Luck Ra
- Kapanga
- El Chaqueño Palavecino
- Q’Lokura
- Los Nocheros
- Desakta2
- La Pepa Brizuela
- Lázaro Caballero
- Carafea
- Los Tabaleros
- Los Nombradores del Alba
- Franco Barrionuevo
- Coroico
- Diableros
- Tunay
- Llokallas
- Ángelo Aranda
- Willy Campero
- Los de Jujuy / Los Melli
- DJ’s invitados
Abono Carnavalero: una experiencia completa
Como novedad para esta edición, se lanzó el Abono Carnavalero, que permite disfrutar de las cuatro noches al precio de tres. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la web oficial mediante el sistema Paseshow: www.lostekis.com.ar
Un carnaval que mueve una provincia
El Carnaval de Los Tekis es un motor cultural, turístico y económico para Jujuy. Cada edición genera ocupación hotelera plena y un fuerte impacto en la gastronomía, el comercio y el trabajo de miles de personas.
Tradición, identidad y encuentro
Esta celebración milenaria marca el cierre del ciclo agrícola iniciado con el ritual a la Pachamama. Al despertar el Diablo del Carnaval, símbolo de alegría y libertad, las penas se transforman en celebración y hermandad colectiva. Organizado íntegramente por Los Tekis, el evento reafirma su compromiso con la identidad jujeña y el crecimiento cultural de la región.
Aquí está la energía.
Aquí está la tradición.
Aquí está el Carnaval.
Seguinos en:
Instagram @carnavaldelostekis @lostekisoficial
TikTok: carnavaldelostekis @lostekisoficial
X: tekiscarnaval @lostekisoficial
