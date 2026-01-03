El Carnaval de Los Tekis 2026 anunció su line up El Carnaval de Los Tekis 2026, el evento cultural y popular más importante del país, se realizará los días 13, 14, 15 y 16 de febrero en Ciudad Cultural, San Salvador de Jujuy.

Luego de una edición récord en 2025 que convocó a más de 190 mil personas, el Carnaval se prepara para superar esa cifra y vivir cuatro días históricos donde la música, la tradición y la identidad del norte argentino vuelven a ser protagonistas.

Line up oficial Carnaval de Los Tekis 2026

En un encuentro musical donde los géneros se fusionan y la alegría se multiplica, la grilla confirmada es:

Los Tekis

Luciano Pereyra

Luck Ra

Kapanga

El Chaqueño Palavecino

Q’Lokura

Los Nocheros

Desakta2

La Pepa Brizuela

Lázaro Caballero

Carafea

Los Tabaleros

Los Nombradores del Alba

Franco Barrionuevo

Coroico

Diableros

Tunay

Llokallas

Ángelo Aranda

Willy Campero

Los de Jujuy / Los Melli

DJ’s invitados

Abono Carnavalero: una experiencia completa

Como novedad para esta edición, se lanzó el Abono Carnavalero, que permite disfrutar de las cuatro noches al precio de tres. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la web oficial mediante el sistema Paseshow: www.lostekis.com.ar

Un carnaval que mueve una provincia

El Carnaval de Los Tekis es un motor cultural, turístico y económico para Jujuy. Cada edición genera ocupación hotelera plena y un fuerte impacto en la gastronomía, el comercio y el trabajo de miles de personas.

Tradición, identidad y encuentro

Esta celebración milenaria marca el cierre del ciclo agrícola iniciado con el ritual a la Pachamama. Al despertar el Diablo del Carnaval, símbolo de alegría y libertad, las penas se transforman en celebración y hermandad colectiva. Organizado íntegramente por Los Tekis, el evento reafirma su compromiso con la identidad jujeña y el crecimiento cultural de la región.

Aquí está la energía.

Aquí está la tradición.

Aquí está el Carnaval.

