María Becerra despidió a Sol Varacalli, la joven a la que acompañó en su tratamiento contra el cáncer La artista visitó a su seguidora en Ramos Mejía y colaboró económicamente con ella para concretar el tratamiento y la cirugía, sin embargo, este viernes, falleció.

Sol Varacalli, la joven de 28 años oriunda de Ramos Mejía, falleció tras un largo tratamiento para el cáncer. Su historia, trascendió luego de conseguir que María Becerra, a quien admiraba, la visite y ayude económicamente con la cirugía que necesitaba.

La cantante decidió involucrarse de manera directa y no solo costeó la intervención quirúrgica de Sol, sino que también cubrió el tratamiento oncológico y la compra de una medicación importada, por un monto cercano a los 55 millones de pesos. El gesto de la artista se volvió viral y generó una ola de apoyo y emoción entre sus seguidores.

La noticia del fallecimiento de Sol fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales. “Les queremos agradecer de todo corazón cada apoyo en todo este tiempo, le dieron una esperanza de vida. Ella peleó hasta lo último”, expresaron en el mensaje que rápidamente se llenó de mensajes de condolencias y muestras de cariño.

Acto seguido, quien se manifestó en redes fue Becerra: “Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar”. Además, le agradeció a la joven por “regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina, jamás bajaste los brazos”.

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“Vivirás por siempre en mi corazón Solcito, Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo y te voy extrañar mucho”, cerró.