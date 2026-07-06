Murieron el youtuber Chatterbox y su papá en un trágico accidente de tránsito Ocurrió en la Ruta 5 en inmediaciones de Guanaco, localidad perteneciente al partido bonaerense de Pehuajó. El joven de 27 años tenía más de 1,6 millones de suscriptores en su canal

Un choque múltiple ocurrido sobre la Ruta 5 dejó como saldo la muerte de un padre y su hijo, quienes viajaban junto a su familia en un automóvil. Una de las víctimas era un reconocido youtuber conocido como Chatterbox, que tenía más de 1,6 millones de suscriptores en su canal.

Su nombre real era Sebastián Funes. comenzó a crear contenido para redes sociales cuando era muy joven. En TikTok empezó a publicar videos en 2018 y luego consolidó su comunidad en YouTube, donde encontró el formato que lo llevó a la popularidad.

Su contenido estaba enfocado principalmente en videojuegos como Fortnite, The Backrooms Game y Stumble Guys, aunque también realizaba reacciones, challenges y transmisiones en vivo en las que interactuaba con su audiencia.

Según informaron fuentes policiales, el accidente se produjo en el kilómetro 349 de la Ruta 5 e involucró a un camión Scania, una camioneta Chevrolet S10 y un Honda Civic en el que se trasladaba una familia oriunda de Carlos Casares.

Por motivos que aún son investigados, los tres vehículos impactaron entre sí y dos de los ocupantes del automóvil fallecieron. Las otras dos personas que viajaban en el mismo rodado no sufrieron heridas de gravedad y fueron derivadas a un centro médico de la zona.

El siniestro tuvo lugar en las inmediaciones de Guanaco, localidad perteneciente al partido bonaerense de Pehuajó. De acuerdo con las primeras hipótesis, que deberán ser corroboradas mediante las pericias correspondientes, el accidente se habría desencadenado cuando uno de los vehículos realizó una maniobra de adelantamiento al camión y terminó chocando de frente contra la camioneta que circulaba en sentido contrario.

Dentro del Honda Civic viajaba una familia con vínculos con Pehuajó, que actualmente residía en la Ciudad de Buenos Aires y se encontraba regresando hacia su domicilio. En la parte delantera del vehículo se encontraban el conductor y su hijo, quienes perdieron la vida producto del impacto. En los asientos traseros viajaban la esposa del hombre y la hija de la pareja, ambas sobrevivientes y trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.

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En tanto, los ocupantes de la Chevrolet S10, según consignaron medios locales como Diario Noticias y Radio Mágica, eran vecinos de Carlos Casares. También sufrieron lesiones y recibieron atención médica tras el accidente.

La investigación continúa para determinar cómo se produjo exactamente la secuencia del choque. La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que trabaja para reconstruir las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.