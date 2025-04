Mario Pergolini hizo emocionar a Lali Espósito: “Mostraste que sos íntegra y que te merecías la defensa sin pedirla” El conductor la entrevistó al aire de su programa de Vorterix y le dedicó unas sentidas palabras antes de concluir la charla. Qué le dijo

En el marco de la presentación de su nuevo disco, No vayas a atender cuando el demonio llama, Lali Espósito fue entrevistada por Mario Pergolini. El periodista y conductor le dedicó unas sentidas palabras al final de la nota y la ex Casi Ángeles se emocionó hasta las lágrimas.

“Me gustaría que te quedes con esto del final, porque vos en un momento vas a decir, que está súper lindo, «yo quiero que me vean íntegra y me siento íntegra». Pero no muchas estrellas, sobre todo las mujeres y jóvenes, que tendemos a subestimarlas, logran lo que vos lograste. A mí me llamó mucho la atención cómo te defendieron“, le dijo Pergolini, refiriéndose al momento en que la cantante estuvo en boca de todos por su ida y vuelta con el presidente Javier Milei.

Y siguió: “Porque demostraste eso, que sos íntegra y que entendieron cómo fue tu camino. No mucha gente lo ha logrado. A Mirtha Legrand le costó, incluso, de grande. Recién ahora alguien le está tirando buena onda a Mirtha. Eso no se logra sino más siendo artista, Lali“.

MIRA TAMBIÉN Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se mostraron juntos en el Mutua Madrid Open

“Eso se logra con muchas cosas, incluso con discos malos, a lo mejor con series malas o con cosas muy buenas. Poder mostrar que uno es íntegro y que se merece la defensa sin pedirla. La verdad, Lali, yo te felicito que hayas logrado todo eso. Porque todo lo que hiciste artísticamente, en parte, construyó eso”, concluyó.

Al cierre de la intervención de Mario, la artista se emocionó hasta las lágrimas y bromeó: “¿Cómo vas a terminar la nota así? Voy a poner Fanático para levantar”.