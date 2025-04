El Villano contó que tiene HIV: “No sé cómo me contagié y no sé a quiénes contagié” El querido cantante de cumbia llamado Jonathan Müller, expareja de Cata Gorostidi, dio a conocer la noticia mediante un video en sus redes sociales. "Fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado", dijo.

Por Redacción - El Ocho 29/04/2025 · 10:41

Jonathan Müller, conocido popularmente como El Villano, tiene 34 años.