¿Martín Cirio diputado? El sorpresivo anuncio del influencer que generó revuelo Durante su espectáculo “La Noche de Martina 2”, el creador de contenido aseguró que buscaría una banca en el Congreso. Sin embargo, horas más tarde publicó un mensaje que desconcertó a sus seguidores: “Era bait”.

El influencer Martín Cirio dejó a su público boquiabierto durante la última función de su espectáculo “La Noche de Martina 2”. En medio del show, el creador de contenido hizo un alto para realizar un anuncio inesperado: sus intenciones formales de ingresar a la política y presentarse como candidato a diputado. Sin embargo, el revuelo duró poco, ya que un sugestivo mensaje en sus redes sociales abrió un manto de dudas sobre la veracidad de su lanzamiento.

Durante su intervención sobre el escenario, Cirio explicó que su creciente interés por distintas causas sociales, su participación en marchas y la difusión de información de actualidad lo llevaron a pensar en dar un paso más allá de las redes. “Estoy comprometido con algunas causas sociales, estoy yendo a marchas, estoy informando. Y la verdad que me interesa mucho”, expresó frente a su audiencia antes de soltar la bomba.

“Me voy a meter en política. No voy a arrancar desde arriba, no voy a postularme a presidente. Voy a arrancar desde abajo, en la política. Me voy a postular como diputado”, aseguró el influencer. Además, para darle mayor peso a su declaración, afirmó que ya contaba con un equipo de trabajo y que estaba desarrollando un proyecto, aunque evitó brindar precisiones sobre qué partido o espacio político lo albergaría.

Fiel a su estilo interactivo, Cirio arengó a sus seguidores a generar tendencia en las redes sociales utilizando el hashtag #DiputadoTwitter. Su discurso proselitista cerró con una frase que alimentó aún más la sorpresa de los presentes: “¡Viva Argentina! Vamos a cambiar este país, chicos”.

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No obstante, la posibilidad de ver al influencer ocupando una banca en el Congreso quedó envuelta en la incertidumbre pocas horas después. A través de una historia en su cuenta de Instagram, Cirio se limitó a publicar la frase “era bait” (un término de la jerga de internet utilizado para referirse a una broma o un engaño diseñado para generar reacciones). Si bien el mensaje da a entender que todo el anuncio fue una puesta en escena para el show, la seriedad de sus declaraciones previas y la falta de una aclaración más profunda dejan abierta la incógnita sobre si existe, en el fondo, algún proyecto político real detrás de sus palabras.