Wanda Nara y la China Suárez volvieron a cruzarse con insultos, acusaciones y fotos del pasado Tras la viralización de un video en el que se escucha a la conductora amenazar e insultar a la actriz, ambas protagonizaron un explosivo ida y vuelta en Instagram: “Yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando p... y poniéndose calzoncillos de hombres casados”.

La pelea entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo y volvió a explotar en las redes sociales. Después de que se difundiera un video del violento cruce que protagonizaron en la casa de Mauro Icardi, ambas salieron a responderse públicamente con mensajes cargados de insultos, ironías y acusaciones.

La reacción de la China Suárez fue a través de una historia de Instagram, la actriz cuestionó las expresiones discriminatorias y los agravios que se escuchan en la grabación, en la que Wanda la trata de “prostituta”, “interesada” y “muerta de hambre”, además de amenazarla con golpearla.

“Me río y me voy a seguir riendo de una mujer que le dice a otra ‘negra de mierda’, interesada, prostituta y muerta de hambre”, escribió la actriz. Luego, reivindicó su trayectoria artística y lanzó una indirecta sobre los comienzos mediáticos de su rival: “Yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando p… y poniéndose calzoncillos de hombres casados”.

Pero no fue el único mensaje. En otra publicación, la China volvió a apuntar contra Wanda y cuestionó su situación económica y personal. “Yo lo poco o mucho que tengo me lo gané trabajando desde los 6 años”, sostuvo. También lanzó una referencia a la propuesta de autos a cambio de matrimonio que había trascendido en torno a la conductora.

La respuesta de Wanda Nara

Wanda no tardó en recoger el guante. Desde sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity respondió con una serie de publicaciones en las que apuntó contra el patrimonio de la actriz, su relación con Mauro Icardi y su pasado sentimental.

“La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge”, disparó, en referencia a la anterior relación de la China con el actor chileno Benjamín Vicuña y a su actual vínculo con Icardi.

MIRA TAMBIÉN Latin Grammy 2026: Fito Páez ganó el premio al mejor álbum de rock y Milo J lideró la presencia argentina con cuatro estatuillas

En otro tramo de su descargo, Wanda volvió a cuestionar a la actriz por su relación con el futbolista y le pidió que mostrara el video completo del enfrentamiento. También hizo referencias a sus hijos y a los conflictos familiares que atraviesan.

“Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene”, escribió.

La mediática cerró sus publicaciones con nuevas acusaciones y una referencia a la casa de Nordelta donde vive actualmente Icardi: “Cuidame la casa y mantenela limpia, todos comentan lo sucia que sos”.

MIRA TAMBIÉN Eduardo Feinmann se quedó con el Oro en la 30° edición de los premios Martín Fierro de Cable

El video que desató el nuevo escándalo

La nueva escalada tuvo como disparador la difusión de una grabación del enfrentamiento entre Wanda y la China en la denominada “Casa de los Sueños”, la propiedad de Mauro Icardi ubicada en el barrio privado La Isla de Nordelta.

El episodio ocurrió cuando Wanda se presentó en el domicilio para buscar a una de sus hijas, luego de que la menor se comunicara con su madre y le pidiera que fuera a retirarla. En ese contexto se produjo una discusión que incluyó insultos y amenazas.

MIRA TAMBIÉN Tocando al Frente regresa con una cartelera de lujo para celebrar el folklore

En el registro difundido en el programa Puro Show, de El Trece, se escucha a Wanda decirle a la actriz: “Sos una negra de mierda que estás acá por plata. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato a palos”.

La China le respondió: “¿A quién vas a matar a palos?”, pero la conductora continuó con los agravios.

Después de la difusión, Wanda cuestionó que el material estuviera editado y aseguró que faltaban partes de la discusión. “Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”, justificó en una publicación.