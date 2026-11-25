Matías Alé habló de su presente económico: “Perdí mucho dinero, hoy vivo al día” El actor y conductor afirmó: “Yo hice mucha plata. Después no me supe administrar”. En diálogo con Carmen Barbieri, confió que llegó a tener cinco motos y tres autos. “Cuando me interné, el Porsche no me decía «te amo»”, reflexionó.

Matías Alé habló de su difícil presente económico. En diálogo con Carmen Barbieri, en el programa Con Carmen (El Nueve), el actor y humorista avisó que “hoy, no me sobra el dinero”.

“Yo hice mucha plata, es verdad. Trabajando junto a Carmen (Barbieri), eran otras épocas”, reflexionó Alé al recordar su paso por las obras teatrales que compartió con la capocómica. Fue entonces que la anfitriona lo interrumpió: “No parabas de trabajar”

“A lo que voy es que, con Carmen, uno metía una función de 1.100 personas en Tucumán. O, quizás, metía dos funciones y también hacía tres presencias”, siguió. “Entonces, hice mucho dinero. Mucho de verdad”.

En la charla, Matías enumeró que durante su etapa de mayor prosperidad financiera llegó a acumular cinco motos y tres autos. “No me servían de nada porque, siempre digo: cuando me interné, el Porsche no me decía «te amo»”, enfatizó el actor, en alusión a las internaciones que atravesó entre 2015 y 2016, luego de sufrir un brote psicótico con delirio místico y una posterior recaída.

Alé reconoció que su situación económica cambió a raíz de una serie de circunstancias personales, entre ellas, sus problemas de salud mental y la dificultad para manejar sus ingresos: “Después no me supe administrar, me enfermé, perdí mucho dinero. Yo hoy vivo al día”.

Luego, Matías habló de los “sueldos” del presente en el mundo del espectáculo y fuera de él, también: “Hoy todos sabemos cuánto se gana, lo que ganamos. Son otros montos. Necesitamos tres trabajos para generar lo que hacíamos antes”.

“No estoy hablando de política ni nada. Hablo de la realidad que tenemos”, cerró.