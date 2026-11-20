GTA 6 arrasó en ventas y estableció un récord histórico en la industria de los videojuegos Con 3.790 millones de dólares recaudados en su primer día de ventas minoristas, el nuevo lanzamiento de Rockstar Games superó todas las expectativas y marcó un antes y un después en el mercado.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI rompió todos los récords de la industria del entretenimiento. Rockstar Games anunció que el videojuego alcanzó los 3.790 millones de dólares en ventas minoristas durante su primer día, una cifra que lo convirtió en el mayor estreno de la historia en cualquier formato de entretenimiento.

El impacto también se reflejó en las ventas anticipadas: el título llegó a su lanzamiento con 32,5 millones de unidades vendidas, un registro que, según la compañía, también marca un récord entre todas las plataformas.

Además del desempeño comercial, el nuevo GTA cosechó una recepción ampliamente favorable por parte de la crítica especializada. De acuerdo con los datos difundidos por Rockstar, el juego alcanzó una puntuación de 99 en Metacritic, cercana a la calificación perfecta.

“Nos sentimos profundamente conmovidos por la respuesta de los jugadores de todo el mundo y estamos muy emocionados de compartir este momento con ustedes”, expresó Sam Houser, presidente y fundador de Rockstar Games, quien destacó el lanzamiento como el comienzo de una nueva etapa para el estudio.

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Cuánto cuesta y dónde está disponible

El videojuego tiene un precio internacional de US$79,99 para su edición estándar y de US$99,99 para la versión Ultimate. Esta última alternativa suma autos, armas extra y el acceso a un par de tiendas exclusivas con indumentaria, modificaciones y otros agregados.

Además, el lanzamiento cuenta con una edición física, aunque la caja no incluye un disco, sino un código de descarga, por lo que funciona únicamente como un artículo de colección.

Un dato importante para el público local es que las voces de los protagonistas mantienen su audio original en inglés, sin doblaje, pero el título ofrece textos y subtítulos completos en español latinoamericano. Aunque, sin spoilear, hay algunos diálogos en español dentro del juego.

En el terreno de las consolas, la entrega corre en PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S. El juego quedó fuera del catálogo de PS4 y Xbox One, aunque en la consola de Microsoft se puede jugar a través de la nube de Xbox, mientras que la versión para computadora todavía carece de fecha de lanzamiento.

GTA 6 propone una experiencia de acción en un mundo abierto masivo e inmersivo, con cámara en tercera persona y enfoque para un solo jugador.

La trama sigue a la pareja criminal integrada por Lucía Caminos y Jason Duval a través del estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida), territorio que abarca una versión moderna de Vice City (basada en Miami), luego de que un golpe sale mal y los arrastra hacia una oscura conspiración delictiva.