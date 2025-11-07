Maxi López le contó a Wanda Nara qué fue lo que más le dolió de la separación: “Me pesó mucho, no podía” El exfutbolista sorprendió con una declaración sincera durante un mano a mano con su ex

Wanda Nara y Maxi López brindaron una entrevista juntos donde repasaron su historia de amor, los problemas legales y el presente con un pacto de paz para cuidar de la familia que formaron. Sin embargo, el futbolista conmovió al expresarle a la conductora qué fue lo que más le dolió de la separación.

“A mí lo que me costó mucho fue que se desarmó la familia. Y eso fue algo que me pesó muchos años”, señaló el exfutbolista. “Te lo tengo que decir en la cara”, agregó.

“Me pesó mucho, no podía… hasta que bueno, después lo fui madurando y lo fui llevando”, sumó. Sobre la resolución de su vínculo, el exdelantero indicó que “siempre fui así”. Pero que un momento empezaron a haber quilombos grosos de verdad y no me copaba estar en los medios”. Por eso, decidió hacer “silencio y empecé a tener cosas para mí. No quería salir a hablar y que en un futuro mis hijos me digan «papá, vos dijiste esto»”.

Al momento de hablar sobre el diagnóstico de leucemia de Wanda, Maxi dijo: “Sé que hice cosas bien y que en otras he errado. Fue un proceso de años en el que hoy llegué al punto de hacer una especie de sanación con Wanda. Dejamos diferencias de lado y le metimos para adelante. Aprendimos un montón de cosas, nos matamos, pero ya no está de moda pelearse. Ahí estuvo el click”.