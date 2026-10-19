Mirtha Legrand reapareció tras su internación y compartió una foto familiar La conductora publicó su primera foto tras recibir el alta médica. Celebró el Día de la Madre junto a sus seres queridos mientras continúa recuperándose.

Mirtha Legrand reapareció públicamente tras su larga internación y compartió una foto familiar con motivo del Día de la Madre. La conductora de 99 años celebró este domingo 18 de octubre junto a su hija, nietos y bisnietos, luego de permanecer casi tres semanas internada por una neumonía bacteriana.

La diva de la televisión argentina publicó la imagen en su cuenta de Instagram y en las redes sociales de su programa. “¡Feliz Día de la Madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, expresó en el mensaje que acompañó la fotografía.

La conductora estuvo acompañada por su hija Marcela Tinayre; sus nietos Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi; y sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela Viale, hijos de Juana. También participó Amalia Idoyaga Molina, amiga cercana de la familia.

La fotografía fue la primera imagen pública de Mirtha Legrand desde que recibió el alta médica, luego de atravesar un cuadro de neumonía bacteriana que requirió una internación de casi tres semanas.