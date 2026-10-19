Tini Stoessel suspendió un show en Miami minutos antes del comienzo La presentación en el Kaseya Center fue cancelada cuando miles de personas ya estaban en el recinto o esperaban para ingresar al predio. La cantante explicó que hubo fallas técnicas, demoras en el montaje y problemas de seguridad que impidieron realizar el espectáculo.

La presentación de Tini Stoessel prevista para este último domingo en Miami fue suspendida pocos minutos antes de su inicio, cuando miles de personas ya se encontraban dentro del recinto. Horas después, la cantante rompió el silencio y explicó las dificultades que, según denunció, impidieron que el espectáculo se desarrollara con normalidad y en condiciones seguras.

El recital formaba parte de Futttura, la gira internacional de la artista. En un primer momento, la organización comunicó la cancelación y señaló que la decisión respondía a “circunstancias ajenas a la artista y al Kaseya Center”, sin brindar detalles sobre los problemas técnicos u operativos que llevaron a suspender el evento.

Durante la madrugada del lunes, Tini se expresó a través de sus historias de Instagram. “Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico”, sostuvo la cantante, quien aseguró que no se habían respetado condiciones fundamentales que habían sido garantizadas previamente.

En su descargo, la artista detalló que el recinto fue entregado con varias horas de retraso y que una parte importante del montaje todavía estaba incompleta. Además, indicó que no estaban operativos sistemas esenciales para el desarrollo del recital, entre ellos los de sonido, iluminación, video y comunicación.

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A estos inconvenientes se sumó la imposibilidad de llevar adelante pruebas de seguridad indispensables, incluidas las relacionadas con los vuelos escénicos.

La cantante remarcó que tanto ella como los músicos, bailarines y demás integrantes de su equipo estaban preparados para presentarse ante el público. “Todos estábamos listos para salir al escenario”, dijo en el texto.

Adelantó que más adelante se difundirá un comunicado formal en el que se detallarán otras deficiencias técnicas y operativas que no incluyó en su publicación de Instagram.

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En otro tramo de su mensaje, Tini hizo referencia a distintas situaciones relacionadas con el desarrollo de la gira, aunque evitó profundizar en ellas. “Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”, manifestó.

“La seguridad y el respeto por el público no son negociables”, sentenció.