Murió la actriz Catherine O’Hara a los 71 años La madre distraída de Macaulay Culkin en el gran éxito de 1990 falleció tras una “breve enfermedad”. Ganadora del Emmy por su papel en la serie Schitt’s Creek, tuvo una extensa trayectoria en cine, televisión y animación

Catherine O’Hara, actriz oriunda de Canadá conocida por haber interpretado a Kate, la madre del protagonista de las dos primeras películas de Mi pobre angelito (Home Alone), y por su papel en la serie Schitt’s Creek. murió a los 71 años, tras una “breve enfermedad”, según confirmó su representante al portal Variety.

O’Hara comenzó su carrera en la comedia en la década de 1970 y fue una de las creadoras del programa canadiense de sketches SCTV. Dio el salto al cine en los años 80 con su primer papel importante en la comedia romántica Nothing Personal (Nada personal), junto a Donald Sutherland, y en 1985 participó de la comedia negra de Martin Scorsese After Hours, conocida en la Argentina como Después de hora.

En 1988, O’Hara protagonizó la comedia de terror Beetlejuice, de Tim Burton, y más tarde retomó ese papel en la secuela estrenada en 2024. En el rodaje de la película original conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, con quien se casó en 1992.

O’Hara interpretó a Kate, la madre distraída de Macaulay Culkin, en el gran éxito de 1990 Home Alone, traducida en Hispanoamérica como Mi pobre angelito, un rol que también repitió en la secuela de 1992.

MIRA TAMBIÉN Premios Oscar 2026: la lista completa de nominaciones

Catherine interpretando a Kate en Home Alone.

“Es una película perfecta, ¿no?”, dijo sobre Home Alone en una entrevista con People en 2024. Y agregó, sobre la experiencia: “Fue encantador. Todos esos chicos que interpretaban a nuestros hijos eran realmente adorables”.

O’Hara había aparecido recientemente en la ceremonia en la que Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde se la vio secarse las lágrimas mientras lo elogiaba, publicó The Guardian.

Culkin le rindió homenaje a O’Hara en Instagram y escribió: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más para decir. Te amo. Te veré más tarde”.