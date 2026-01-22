Premios Oscar 2026: la lista completa de nominaciones Este jueves, la Academia de Hollywood dio a conocer las candidaturas en las 24 categorías que competirán por la estatuilla el próximo 15 de marzo. Belén, la cinta argentina, quedó afuera de la pelea en el rubro Mejor película internacional

Por Redacción - El Ocho 22/01/2026 · 16:53