Este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer las y los nominados a los Premios Oscar 2026 con una transmisión en vivo desde el Samuel Goldwyn Theater en Los Ángeles.
Danielle Brooks, conocida por sus papeles en Orange is the New Black y Peacemaker, y Lewis Pullman, quien formó parte de Top Gun: Maverick y Thunderbolts, estuvieron al frente del envío que pudo seguirse desde 10.30 (hora argentina).
La transmisión tenía un extra para el cine argentino porque Belén integraba la lista de precandidatas a Mejor película internacional. Sin embargo, la cinta dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi no logró integrar la categoría.
Todas las nominaciones
Mejor guión adaptado
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“One Battle After Another”
“Train Dreams”
Mejor corto animado
“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”
Mejor corto live action
“Butcher’s Stain”
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”
Mejor banda de sonido
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“One Battle After Another”
“Sinners”
Major maquillaje
“Frankenstein”
“Kokuho”
“Sinners”
“The Smashing Machine”
“The Ugly Stepsister”
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, “Sentimental Value”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
Amy Madigan, “Weapons”
Wunmi Mosaku, “Sinners”
Teyana Taylor, “One Battle After Another”
Mejor actor de reparto
Benicio Del Toro, “One Battle After Another”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Delroy Lindo, “Sinners”
Sean Penn, “One Battle After Another”
Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”
Mejor guión original
“Blue Moon”
“It Was Just an Accident”
“Marty Supreme”
“Sentimental Value”
“Sinners”
Mejor casting
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“The Secret Agent”
“Sinners”
Mejor vestuario
“Avatar: Fire and Ash”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Sinners”
Mejor película
“Bugonia”
“F1”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“The Secret Agent”
“Sentimental Value”
“Sinners”
“Train Dreams”
Mejor dirección
Chloe Zhao, “Hamnet”
Josh Safdie, “Marty Supreme”
Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
Joachim Trier, “Sentimental Value”
Ryan Coogler, “Sinners”
Mejor actriz protagónica
Jessie Buckley, “Hamnet”
Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
Kate Hudson, “Song Sung Blue”
Renate Reinsve, “Sentimental Value”
Emma Stone, “Bugonia”
Mejor actor protagónico
Timothee Chalamet, “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
Ethan Hawke, “Blue Moon”
Michael B. Jordan, “Sinners”
Wagner Moura, “The Secret Agent”
Mejor cinematografía
“Frankenstein”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“Sinners”
“Train Dreams”
Mejores efectos visuales
“Avatar: Fire and Ash”
“F1”
“Jurassic World: Rebirth”
“The Lost Bus”
“Sinners”
Mejor sonido
“F1”
“Frankenstein”
“One Battle After Another”
“Sinners”
“Sirât”
Mejor diseño de producción
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“Sinners”
Mejor edición de sonido
“F1”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“Sentimental Value”
“Sinners”
Mejor película internacional
“The Secret Agent” (Brasil)
“It Was Just an Accident” (Francia)
“Sentimental value” (Noruega)
“Sirât” (España)
“The Voice of Hind Rajab” (Túnez)
Mejor película de animación
“Arco”
“Elio”
“KPop Demon Hunters”
“Little Amelie”
“Zootopia 2”
Mejor corto documental
“All the Empty Rooms”
“Armed Only with a Camera”
“Children No More”
“The Devil is Busy”
“Perfectly a Strangeness”
Mejor documental
“The Alabama Solution”
“Come See Me In the Good Light”
“Cutting Through Rocks”
“Mr Nobody Against Putin”
“The Perfect Neighbor”
Mejor canción original
“Diane Warren: Relentless”
“KPop Demon Hunters”
“Sinners”
“Viva Verdi!”
“Train Drerams”