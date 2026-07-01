Muscari fue citado a declarar como testigo tras la muerte de Ernestina Pais A través de Instagram, el productor relató el momento en que fue notificado por la Justicia.

José María Muscari fue citado para declarar como testigo en la causa judicial donde se investigan las circunstancias alrededor de la muerte de Ernestina Pais. Se trata del director de la obra de teatro en la que trabajaba la periodista y conductora de TV que perdió la vida luego de que su auto fuera arrollado por un tren la noche del viernes. En ese contexto, el medíatico realizó un descargo en redes sociales.

“Este jueves fue citado a declarar como testigo para corroborar que Ernestina se encontraba trabajando y que esa noche tenía función de teatro”, dijo el actor. Acto seguido, detalló: “El lamentable accidente ocurrió a las 19.25. A las 20.30, una productora de Cronica Tv se comunicó conmigo para consultar si Ernestina había llegado al teatro e informarme que había sufrido un accidente”.

Más adelanto, explicó que él llamó para corroborar si la periodista estaba en su lugar de trabajo o no. “A las 20.35 intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación”, sumó y aclaró que “como era de esperar, nadie respondió su teléfono”.

También manifestó cómo se enteró él y el elenco de la tragedia. “Nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio”, dijo Muscari. Quien cerró el descargo asegundo que “cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos, solo contribuye a generar interés mediático”.