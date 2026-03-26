Nació la primera hija de la influencer Alberee y el artista urbano Doble P Alma Beresovski y Brian Arreta Vera, dos de las figuras más populares de la escena urbana y digital actual, anunciaron la llegada de su primera bebé con un tierno posteo que revolucionó a sus millones de seguidores.

La reconocida creadora de contenido Alma Beresovski, popularmente conocida como “Alberee”, y el cantante de RKT Brian Leonardo Javier Arreta Vera, famoso bajo su nombre artístico “Doble P”, se convirtieron oficialmente en padres tras el nacimiento de su primera hija

Fiel a su estilo y a la conexión constante que mantiene con su enorme comunidad virtual, la influencer fue la encargada de dar a conocer la feliz noticia. A través de un emotivo posteo publicado en sus perfiles oficiales, Albere compartió con el mundo la llegada de la bebé, generando una ola inmediata de likes y felicitaciones por parte de colegas del medio, artistas y fanáticos.

Quiénes son los padres

Ambos jóvenes lograron consolidarse como referentes indiscutidos dentro de sus respectivos ámbitos en el último tiempo, construyendo carreras meteóricas que fueron impulsadas fuertemente por el apoyo incondicional del público juvenil.

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Los perfiles de la pareja:

Figura Nombre Real Profesión y Éxito Alberee Alma Beresovski Influencer y creadora de contenido. Ganó un enorme reconocimiento recientemente gracias a sus videos virales y su carisma en TikTok. Doble P Brian Arreta Vera Cantante y artista urbano. Se consolidó como una de las voces más reconocidas, convocantes y escuchadas del género RKT en la actualidad.