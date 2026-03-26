La reconocida creadora de contenido Alma Beresovski, popularmente conocida como “Alberee”, y el cantante de RKT Brian Leonardo Javier Arreta Vera, famoso bajo su nombre artístico “Doble P”, se convirtieron oficialmente en padres tras el nacimiento de su primera hija
Fiel a su estilo y a la conexión constante que mantiene con su enorme comunidad virtual, la influencer fue la encargada de dar a conocer la feliz noticia. A través de un emotivo posteo publicado en sus perfiles oficiales, Albere compartió con el mundo la llegada de la bebé, generando una ola inmediata de likes y felicitaciones por parte de colegas del medio, artistas y fanáticos.
Quiénes son los padres
Ambos jóvenes lograron consolidarse como referentes indiscutidos dentro de sus respectivos ámbitos en el último tiempo, construyendo carreras meteóricas que fueron impulsadas fuertemente por el apoyo incondicional del público juvenil.
Los perfiles de la pareja:
|Figura
|Nombre Real
|Profesión y Éxito
|Alberee
|Alma Beresovski
|Influencer y creadora de contenido. Ganó un enorme reconocimiento recientemente gracias a sus videos virales y su carisma en TikTok.
|Doble P
|Brian Arreta Vera
|Cantante y artista urbano. Se consolidó como una de las voces más reconocidas, convocantes y escuchadas del género RKT en la actualidad.