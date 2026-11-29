Nahuel Pennisi se casó con Mayra Deleo en Tucumán y protagonizó una emotiva sorpresa que hizo llorar a todos A nueve años de haberse conocido en la provincia, la pareja dio el sí en la parroquia San Juan Bosco junto a sus dos hijos, familiares y amigos. La ceremonia fue presidida por el arzobispo Carlos Sánchez y tuvo su punto más alto cuando el músico tomó su guitarra para cantar el Ave María.

A casi una década de su primer encuentro, el reconocido cantante Nahuel Pennisi y Mayra Deleo se casaron este sábado por la noche en una romántica celebración que tuvo lugar en la parroquia San Juan Bosco, en San Miguel de Tucumán. Rodeados por sus dos hijos en común, amigos y seres queridos, sellaron su historia de amor en la misma provincia donde comenzó su relación.

La ceremonia religiosa estuvo presidida por el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez, quien emocionó a todos los presentes con sus palabras dedicadas a la pareja y a la familia que formaron a lo largo de estos nueve años.

Una sorpresa musical que emocionó hasta las lágrimas

La elección de la capital tucumana como escenario para la boda no fue casual, ya que fue allí donde nació el vínculo que los une desde hace casi diez años. En ese clima cargado de afecto, el instante más conmovedor de la velada llegó con la sorpresa que Nahuel le tenía preparada a su esposa.

En plena ceremonia, el artista tomó su guitarra e interpretó frente a todos los invitados una sentida versión del Ave María que provocó las lágrimas de Mayra y de gran parte de los asistentes. Las imágenes del emotivo momento no tardaron en circular en las redes sociales, donde rápidamente se hicieron virales durante la noche del sábado.