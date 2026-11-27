Lali volvió a hablar de su tuit contra Milei y aseguró que no se arrepiente La cantante participó de un encuentro político en la Facultad de Ciencias Económicas y recordó las repercusiones de su mensaje “Qué peligroso, qué triste”. También reveló que algunas marcas dejaron de trabajar con ella tras aquella publicación.

La cantante Lali Espósito participó este viernes del encuentro “Coordinar para Ganar”, una actividad impulsada por el dirigente radical Martín Lousteau en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reunió a referentes de distintos ámbitos para debatir sobre una alternativa política al oficialismo.

Durante su intervención, la artista cuestionó al presidente Javier Milei, habló sobre el clima social y defendió el papel de la cultura frente al avance del miedo.

“Milei es muy violento con su pueblo”, fue una de las definiciones más contundentes de la cantante ante el público que colmó el auditorio de la facultad. En ese contexto, también sostuvo que “la cultura desarma el miedo” y volvió sobre las repercusiones que tuvo su posicionamiento político desde las elecciones presidenciales de 2023.

Lali recordó el mensaje que publicó la noche del balotaje en el que Milei se impuso a Sergio Massa, cuando escribió “qué peligroso, qué triste” en X. Aseguró que no se arrepiente de aquella expresión, aunque reconoció que tuvo consecuencias en su carrera.

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“Me sucedió después de ese tuit, de marcas que no me quisieron acompañar más”, contó.

La cantante también se refirió a los ataques que recibió públicamente por parte del presidente, quien la apodó “Lali Depósito” y la cuestionó por supuestos beneficios económicos derivados de contrataciones con municipios y gobiernos provinciales. Sobre aquellas críticas, recordó: “A mí me causó todo el tiempo mucha gracia, realmente me parecía tan ridículo que solo pude hacer una canción que diga na na na na”.

Otro de los ejes de su intervención fue el análisis del resultado electoral y la responsabilidad de la dirigencia política. En ese sentido, evitó cuestionar a quienes eligieron al espacio libertario y sostuvo que las explicaciones deben buscarse en otro lado. “La gente votó lo que pudo, dentro del desastre. No se le puede echar la culpa”, afirmó.

“Vos no le podés decir a la persona que tiene cuatro laburos que se siente a reflexionar”, agregó. También rechazó las interpretaciones que ubican a las nuevas generaciones dentro de una identificación automática con la derecha: “No se puede decir que los jóvenes son de derecha. Hay un señalamiento a las sociedades y no se piensa qué hicimos mal”.

La actividad también contó con la participación de la cineasta Lucrecia Martel, quien puso el foco en el funcionamiento de la Justicia y la influencia del dinero sobre las instituciones democráticas.

“Me indigna la justicia, o la injusticia”, expresó. Además, cuestionó la concentración económica y las prácticas que, a su entender, deterioran la vida institucional: “El sistema democrático no resiste la concentración de guita, billeteras a los diputados y senadores. Eso quiebra la moral pública. Argentina la tiene quebrada hace mucho tiempo y la justicia tiene mucho que ver con eso”.

Martel también planteó que la función pública debe recuperar su sentido de servicio a la sociedad. “La función pública tiene que verse como un servicio”, sostuvo.

Uno de los momentos más duros del encuentro llegó cuando ambas referentes hablaron sobre el estado de ánimo de la sociedad. “Estamos todos como el orto, estamos rotos”, describió Lali. Martel, por su parte, mencionó el aumento de los suicidios y la cantante cuestionó la falta de respuestas políticas frente a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

En otro tramo, Espósito advirtió sobre los efectos del aislamiento social y la fragmentación. “Conviene fragmentar a la gente, marcar que somos individuos solos. Es lo que hacen las derechas”, señaló. Y reivindicó la organización colectiva: “Lo colectivo es la fuerza de este país, estar en la calle con otros”. Martel coincidió con esa mirada y agregó: “Nos une la memoria de las cosas que hemos compartido”.

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Sin embargo, las críticas no estuvieron dirigidas exclusivamente al Gobierno de Milei. Lali también interpeló a los sectores opositores y planteó la necesidad de revisar sus objetivos: “Hay que empezar a preguntarse para qué queremos ganar”.