Nicki Nicole se quebró en su show de Guatemala Insistió en que emocionalmente era un desafío para ella presentarse esa noche tras lo ocurrido. "Saben que además de ser artistas y tengamos que trabajar, somos personas y sentimos cosas", dijo.

Nicki Nicole brindó anoche un show en Guatemala, donde hizo referencia a su escandalosa separación de Peso Pluma y terminó llorando. Los artistas se separaron luego de que el martes circulara un video del mexicano tomado de la mano de otra mujer en Las Vegas.

“Es muy importante para mí que estén acá esta noche”, comenzó la rosarina con la voz quebrada. “Saben que además de ser artistas y tengamos que trabajar, somos personas y sentimos cosas. Que esté acá hoy es un gran apoyo para mí, de verdad”, siguió.

Entre lágrimas, Nicki Nicole insistió en que emocionalmente era un desafío para ella presentarse esa noche tras lo ocurrido. Sin embargo, explicó que sus fanáticos se merecen verla. “Se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder”, soltó en concreto.

Tras el concierto, la cantante publicó algunas fotos del espectáculo y agradeció a su público. “Gracias inmensas Guatelemala”, dijo. En otra foto, escribió también: “Los amo gracias por esta noche tan especial”.

EL MENSAJE DE NICKI NICOLE TRAS LA VIRALIZACIÓN DEL VIDEO DE PESO PLUMA EN LAS VEGAS

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, anunció Nicki Nicole en sus redes sociales apenas apareció el video.

La cantante se encontraba en Bolivia por compromisos laborales cuando explotó el escándalo. “Con mucho dolor quiero que sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, finalizó ante sus millones de seguidores.