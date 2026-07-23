Nicolás Occhiato confirmó que no irá a juicio con Florencia Peña El conductor reveló que mantuvo una reunión con la actriz y ambos alcanzaron un acuerdo que puso fin al conflicto originado por la difusión de una fake news.

Nicolás Occhiato habló del conflicto con Florencia Peña, luego de la polémica que involucró al padre de Lionel Messi. El empresario explicó que hubo un encuentro con la actriz y lograron un acuerdo antes de ir a juicio.

“Fue una charla buena, re piola, que nos debíamos ambas partes y creo que estuvo muy buena“, expresó Occhiato al ser consultado por el encuentro que mantuvo con la exconductora. Ante la consulta sobre si el conflicto judicial quedó atrás, Occhiato fue contundente: ”Sí. No hay juicio y eso está bueno. Por lo menos los dos estamos contentos con eso“.

Además, contó cuál fue la explicación que recibió por parte de Peña sobre la situación. “Ella me dijo que nunca tuvo esa intención desde ningún momento, así que le creí“, aseguró. Cuando el cronista le recordó que hubo abogados involucrados y que incluso se habló de un importante monto económico en disputa, el conductor evitó profundizar en la polémica y respondió: “Yo me quedo con lo que me dijo ella en esa charla“.

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