Pampita acampará para ver al papa León XIV en Buenos Aires: “Ya tengo la bolsa de dormir” La conductora compartió su emoción y confirmó que está lista para pasar la noche en el Monumento de los Españoles

El lunes 9 de noviembre el papa León XIV dará una misa en Buenos Aires. Se espera una multitud en el Monumento de los Españoles para verlo y entre esas personas, estará Pampita quien confirmó que irá con 12 horas de anticipación para conseguir lugar.

La conductora ya había anticipado su intención durante la peregrinación a Luján. Ahora confirmó que asistirá junto a dos amigas, con quienes comparte la devoción católica. “Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito”, contó Carolina en LAM (América TV).

La modelo explicó que preparará comida, bebidas y otros elementos para afrontar la espera. También reconoció que la organización logística será un desafío por las restricciones previstas para el ingreso al predio. “El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver”, sostuvo.

Vale aclarar que el operativo previsto para la misa contempla puestos de hidratación cada 70 metros, baños y más de 30 carpas eucarísticas a lo largo de la avenida del Libertador. También habrá 25 ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) sobre esa arteria y otras 25 distribuidas en el recorrido del papamóvil.

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“Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular”, expresó la conductora sobre la posibilidad de ver a León XIV.