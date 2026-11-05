“Casi me muero”: la reacción de Soledad al descubrir que Messi eligió su canción La cantante relató cómo se enteró de que el futbolista había utilizado “Brindis” en el anuncio de su despedida de la Selección argentina.

Soledad Pastorutti fue la elegida para cantarle a Lionel Messi en su despedida de la selección argentina. La artista, relató cómo fue ese momento y qué significó para ella como cantante estar junto al excapitán albiceleste. Además, aclaró que su relación no es de amistad pero sí de respeto.

Durante su visita a Vuelta y Media (Urbana Play) conducido por Sebastián Wainraich, “La Sole”, dijo: “Cuando terminamos de grabar el disco nos fuimos a ver el Inter Miami”, recordó Pastorutti. “Ese día, después del partido, no pudimos cruzar un saludo ni con Antonela (Roccuzzo) ni con Leo”, contó.

“Yo no soy amiga de ellos, eso a mí me gusta aclararlo”, explicó, entre risas. Después del partido, Messi les hizo una invitación. “La cuestión es que estábamos ahí y no nos pudimos saludar. Entonces Leo me dijo: ‘Mañana, si quieren venir a ver el entrenamiento los invitamos’”, relató Soledad. Allí surgió un imprevisto que no impidió el encuentro. “Se suspendió el entrenamiento porque había tormenta eléctrica pero tuvimos una linda charla”, explicó Pastorutti.

“Ahí me dijo que tenía un posteo importante con mi música”, recordó Soledad. La artista prefirió no preguntarle de qué se trataba ni quiso anticiparse a lo que podía ocurrir. “Después resultó ser que posteó que se iba de la Selección con Brindis y yo casi me muero”, relató. “Me tocó cantársela al Diego hace 20 años atrás. Ahora me pasa esto”, recordó.

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“Lo agradezco un montón, me emociona un montón, pero lo agradezco desde el punto de vista humano primero”, sostuvo. “A Leo yo lo admiro como ser humano. No me importa si tengo o no la foto con él, a mí no me cambia eso”, afirmó y agregó: “No sé cómo explicártelo”.

“Que me haya tocado cantarle esta canción en un momento tan sensible para todos nosotros también, porque el argentino se sensibiliza mucho con el fútbol…”, señaló y cerró: “Es lo mejor que le puede pasar a una artista popular: ser parte con su música de estas historias”.