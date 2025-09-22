Pampita llegó al país y se refirió al robo que sufrió en su casa: “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen el frente de mi casa?” La modelo lamentó haber perdido material afectuoso para ella, que no podrá obtenerlo nuevamente. Qué dijo la conductora sobre el robo.

Delincuentes robaron la casa que habita Carolina Pampita Ardohain en Barrio Parque mientras la modelo y conductora se encontraba de viaje en el exterior. Los ladrones se llevaron dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor, consigna Noticias Argentinas.

Pampita se mudó a esa casa en enero de 2024. Se trata de una residencia de lujo ubicada en una de las zonas más elegantes de la ciudad de Buenos Aires. La vivienda en cuestión es una casa antigua con espacios amplios, pero con diseño contemporáneo, detalla en medio arriba citado.

La también empresaria viajó la última semana a España para cumplir con una serie de compromisos laborales. La noticia del robo se conoció este lunes por la mañana y, hasta entonces, Pampita no se había pronunciado sobre el hecho.

“Me da muchísima tristeza porque tienen un valor incalculable para mí”, dijo la modelo horas después. Al ser consultada por los periodistas sobre si ahora se sentía insegura tras este episodio delictivo, Pampita apuntó, molesta: “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa?”.

MIRA TAMBIÉN Después de una noche sin fiebre, operan a Thiago Medina

“Y lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda, es peligroso”, prosiguió antes de partir a buscar a sus hijos al colegio