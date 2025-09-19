Después de una noche sin fiebre, operan a Thiago Medina El conductor Ángel de Brito difundió la nueva información sobre la salud del ex Gran Hermano, internado en terapia intensiva tras su accidente de tránsito, cuando chocó en moto a un auto.

El ex Gran Hermano Thiago Medina entró en quirófano este viernes para realizarse una cirugía torácica con el fin de reparar la parrilla costal. El influencer se encuentra internado en terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

Ángel de Brito dio a conocer el último parte médico donde cuentan en detalles lo que está sucediendo con el ex novio de Daniela Celis, quien es mamá de sus dos hijas y postea día a día actualización de la salud de Thiago en sus redes sociales.

“El paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, pasó la noche sin fiebre lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al Hospital avanzar a la siguiente etapa”, indica la primera información.

“Equipos de cirugía de este hospital en conjunto con especialistas provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, intervienen quirúrgicamente al paciente desde esta mañana con el objetivo de reparar la parrilla costal”, agrega.

MIRA TAMBIÉN Flor Jazmín Peña llevará a su ex pareja a la Justicia después de que insinuara que tiene fotos íntimas de ella

Y cierra: “El paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas y se informará a través de esta vía los resultados de la misma ya evolución correspondiente”.

Por otro lado, en estos días difíciles para toda la familia Medina – Celis, Brisa, la hermana melliza del exhermanito, es una de las personas que más al tanto se encuentra de su pronóstico reservado. Esto se debe a que junto a Camila y el resto de sus hermanos se turnan para pasar tiempo en el hospital y acompañar a Thiago.

Conmovida por la mejoría de su ser querido, la joven compartió en sus historias de Instagram un emotivo recuerdo durante un paseo por el barrio privado en el que convivía Thiago con Daniela. En la imagen se los puede ver también junto a sus pequeñas sobrinas y otros familiares. Al pie de la publicación escribió con esperanza: “Te amamos chuli. Tengo fe y confío en Dios que vas a salir”.

MIRA TAMBIÉN Falleció el reconocido actor y director Robert Redford