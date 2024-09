Pampita ventiló conversaciones con García Moritán y dio su versión de la separación Luego de que el funcionario porteño confirmara que le pusieron fin a su relación "desde hace un tiempo", la modelo dio su versión de los hechos y mostró pruebas que indican lo contrario.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado 28 de septiembre Roberto García Moritán anunció la separación de Carolina Pampita Ardohain con un duro comunicado. Allí, informó que la pareja llevaba un tiempo separada. Pero una hora después, fue la conductora quien se encargó de desmentir las palabras del funcionario de la Ciudad de Buenos Aires a través de sus redes sociales.

En su extenso descargo, García Moritán escribió: “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”. Luego llegó la versión de la modelo, que compartió publicaciones en sus historias de Instagram.

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, señaló Pampita. Acto seguido, la conductora compartió capturas de conversaciones por WhatsApp resaltando la fecha para demostrar que, hasta hace una semana, la pareja estaba disfrutando de un buen momento.

Minutos después, el padre de Anita García Moritán escribió: “Estimados, estamos alineados por supuesto con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20.09.24”. Y agregó: “Buen sábado en familia”.