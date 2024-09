Lali Espósito lanzó “Fanático”, su nueva canción que ¿habla de Milei? “Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”, se escucha el estribillo del flamante tema de la cantante con aires de rock. ¿Ironías dirigidas al Presidente tras los cruces que protagonizaron?.

Por Redacción - El Ocho 27/09/2024 · 11:52