“Perdón Umma, no tengo palabras”: el conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña tras el asesinato de la nena de 9 años El actor chileno se hizo eco del crimen de la hija del custodio de Patricia Bullrich a través de sus redes sociales.

El asesinato de la hija de 9 años de un custodio de Patricia Bullrich tras recibir un tiro en la nuca durante un intento de robo en la localidad de Villa Centenario, Lomas de Zamora conmueve al país. Entre las repercusiones del hecho y los pedidos de justicia por Umma, uno de los que se solidarizó con la familia de la nena fue el actor Benjamín Vicuña.

El chileno utilizó sus redes sociales oficiales para publicar una foto de El Principito acompañada de una reflexión.

“Perdón, Umma. No tengo palabras, solo mi rezo. Abrazo a tu madre y a tu padre en medio de la tormenta. No están solos“, redactó en su cuenta de Instagram.

El año pasado, el actor escribió un libro para ayudar a las personas que transitan un duelo. “Es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, contó antes de la publicación.

“En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, dijo Vicuña, a días de lanzar su libro Blanca, la niña que quería volar, 10 actos para conjurar el olvido.