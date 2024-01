Premios Oscar 2024: Barbie, Oppenheimer y La sociedad de la nieve, entre las candidatas En una transmisión encabezada Jack Quaid y Zazie Beetz, la Academia de Cine y Artes Cinematográficas de Hollywood dio a conocer las principales nominaciones a la estatuilla. La película de Christoper Nolan parte como favorita, con 13 menciones, seguida de Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, con once, y Barbie, con nueve. La ceremonia será el próximo 10 de marzo.

Este martes, en una transmisión encabezada Jack Quaid y Zazie Beetz, la Academia de Cine y Artes Cinematográficas de Hollywood dio a conocer las principales nominaciones a los Premios Oscar 2024.

Si bien el período de votación cerró la última semana, las películas y artistas con chances de llevarse la estatuilla se informaron esta mañana, después de las 10.30.

Con candidaturas de 93 países en los distintos rubros, los films nominados al Oscar 2024 a la Mejor película son American Fiction, Anatomía de una caída, Barbie, Los que se quedan, Los asesinos de la luna, Maestro, Oppenheimer, Vidas pasadas, Pobres criaturas y La zona de interés.

La cinta de Christopher Nolan parte como favorita, con 13 menciones, seguida del film de Yorgos Lathimos, con once, y el largometraje de Greta Gerwig, con nueve.

En el apartado Mejor actor protagónico, los candidatos son: Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (Los que se quedan), Cillian Murphy (Oppenheimer) y Jeffrey Wright (American Fiction)

En tanto que el rubro Mejor actriz protagónica quedó repartido entre Lily Gladstone (Los asesinos de la luna), Sandra Hüller (Anatomía de una caída), Carey Mulligan (Maestro), Emma Stone (Pobres criaturas) y Annette Bening (Nyad).

Aspiran al Oscar a la Mejor dirección Jonathan Glazer (La zona de interés), Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas), Christopher Nolan (Oppenheimer), Martin Scorsese (Los asesinos de la luna) y Justine Triet (Anatomía de una caída).

Sin participación argentina, entre las candidatas a Mejor película en lengua no inglesa está La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona. El apartado se completa con Io capitano (Italia), Días perfectos (Japón), Zona de interés (Reino Unido) y The teacher’s lounge (Alemania).

Como Mejor actor de reparto, los nominados son Sterling K. Brown (American Fiction), Robert De Niro (Los asesino de la luna), Robert Downey Jr. (Oppenheimer), Ryan Gosling (Barbie) y Mark Ruffalo (Pobres criaturas)

A la Mejor actriz de reparto aspiran Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (The Color Purple), America Ferrera (Barbie), Jodie Foster (Nyad) y Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers).

Asimismo, en la categoría Mejor película de animación compiten El niño y el heron, Elemmental, Nimona, Robot Dreams y Spider-man: a través del metaverso.

Las y los ganadores de la 96º edición de los Premios Oscar se conocerán el 10 de marzo, en la tradicional ceremonia de la Academia. En tanto que los Premios Oscar honoríficos, serán anunciados este febrero.

La lista de nominaciones

Mejor fotografía

El Conde

Asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejores efectos especiales

The Creator

Gozilla minus one

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Mission Imposible: sentencia mortal parte I

Napoleón

Mejor sonido

The Creator

Maestro

Mission Imposible: sentencia mortal parte I

Oppenheimer

Zona de interés

Mejor edición

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor diseño de producción

Barbie

Asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor cortometraje documental

El ABC del libro de Banning

El barbero de Little Rock

La isla en medio

La última tienda de reparación

Nai nai y Wai poo<br.

Mejor largometraje documental

Bobi wine: el presidente de la gente

La memoria eternal

Cuatro hijas

Matar a un tigre

20 días en Mariupol

Mejor banda sonora

American Fiction

Indiana Jones y el dial del destino

Asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor canción original

“El fuego interior”, de Flamin’ hot

“I’m just Ken”, de Barbie

“It never went away”, de Sinfonía de AMérica

“Wahzhazhe”, de Asesinos de la luina

“What was I made for?”, de Barbie

Mejor guión original

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Maestro

Secretos de un escándalo

Vidas pasadas

Mejor guión adaptado

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor corto de animación

Carta a un cerdo

99 sentidos

Nuestro uniforme

Paquidermo

¡La guerra ha acabado! Inspirado en la múisca de John y Yoko

Mejor corto

The After

Invencible

Caballero de Fortuna

Rojo, blanco y azul

La maravillosa historia de Henry Sugar

Mejor maquillaje y peluquería

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

La sociedad de la nieve

Mejor diseño de vestuario

Barbie

Asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas