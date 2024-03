Llega a su fin una intensa temporada de premios, y la película ‘Oppenheimer’ ha sido la gran protagonista. Esta taquillera película biográfica narra la carrera para construir la primera bomba atómica y se ha consagrado en la gran noche de Hollywood con siete premios, incluyendo las preciadas estatuillas a mejor película y mejor director.

En la categoría de interpretación, los Oscars fueron otorgados a:

Por otro lado, ‘Barbie’, el fenómeno taquillero del año, se llevó únicamente el galardón a mejor canción por ‘What I Was Made For?’, interpretada por Billie Eilish y Finneas O’Connell.