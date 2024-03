Marcelo Polino habló sobre Lali Espósito: “Se portó mal conmigo” En LAM, el periodista evitó hablar de la polémica que se generó luego de que el presidente Javier Milei criticara a la cantante. Y explicó: "Va a estar teñido de los rencores que tengo".

Invitado a LAM (América), Mareclo Polino habló de distintos temas, aunque evitó dar su opinión sobre la polémica que se generó luego de que el presidente, Javier Milei, criticara a Lali Espósito. Y avisó el porqué: “Va a estar teñido de los rencores que tengo”.

“Lali se portó muy mal conmigo”, siguió Polino. “Hace diez años me vino a buscar para que sea el padrino del fandom. La acompañé en los comienzos, cuando no era quien es hoy. Las chicas del fandom son amorosas, yo me divertía porque eran buena onda”.

Y añadió: “Cuando yo voy a Telefe a hacer de embajador de La Voz Argentina, tenía un programa pegado. Un día le digo: «Lali, te necesito. ¿Me hacés la gamba?». Era el estudio de al lado y no vino nunca”.

Según cuenta Exitoina, lo que terminó de disolver la relación fue el desplante con Nacha Guevara. Polino le escribió para contarle que la Nacha buscaba su participación en la canción “Andate al carajo”, pero no hubo réplica.

“Ella (Guevara) lo pensó para hacer con Lali. Y yo le dejé un mensaje de que Nacha quería hablar con ella y nunca respondió. Después, me llamó ella a mí. Le dije: «Revisá el chat, que ahí está toda la explicación. Suerte, que tengas éxito con tu carrera». Ahí puse el punto final. Le deseo lo mejor, pero conmigo se portó como el orto”, concluyó Polino sobre su enojo con Espósito.