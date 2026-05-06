Quico conoció a Lionel Messi y lo llenó de besos El humorista mexicano Carlos Villagrán se encontró con el astro rosarino y hubo una amable conversación entre ambos

Un choque de titanes hubo este miércoles en Miami. El reconocido humorista mexicano Carlos Villagrán conoció a Lionel Messi y le demostró todo su cariño.

Uno de los personajes más significativos de El Chavo del 8 tuvo un encuentro muy esperado con el astro argentino y no dudó en demostrarle todo su cariño.

“Admiración absoluta de ambas partes, Argentina y México, fútbol y comedia”, decía el posteo en las redes del actor. El 10 de la selección argentina le firmó una camiseta del Inter Miami.