La Justicia dispuso que Pity Ávarez está en condiciones de afrontar el juicio oral y fijó fecha El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar al pedido del fiscal general Sandro Abraldes y determinó que el cantante "puede comprender el alcance y consecuencias del proceso penal”, anunciado para el 10 de agosto. El ex Viejas Locas e Intoxicados tiene previsto presentarse este sábado en el Autódromo municipal

Este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió reanudar el proceso penal contra Cristian Gabriel Pity Álvarez Congiu y fijó fecha para el juicio oral para el próximo 10 de agosto.

Según se desprende de lo publicado en el portal fiscales.com.ar, la resolución establece que “las facultades mentales” del cantante, que tiene previsto presentarse este sábado en el Autódromo de Rosario, “se encuentran estabilizadas y puede comprender el alcance y consecuencias del proceso penal” en el que se lo acusa, entre otros cargos, por el homicidio agravado de Cristian Díaz, en un incidente ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano, en julio de 2018.

El fiscal general Sandro Abraldes había elevado el reclamo dos semana atrás. En las últimas horas, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro consideraron que el estado de salud actual del acusado “permite reanudar el trámite de las presentes actuaciones, debido a que sus facultades mentales se encuentran estabilizadas y puede comprender el alcance y consecuencias del proceso penal seguido en su contra”.

Por otra parte, los peritos de la defensa argumentaron que no se encuentran dadas las condiciones para sostener “con suficiencia técnica” cómo será el desempeño cognitivo del acusado durante el debate.

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El tribunal fijó fecha para once audiencias de debate que se llevarán adelante entre agosto y septiembre de 2026, y ordenó la prohibición de salida del país. Además, establecieron que el músico no podrá ausentarse de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin autorización expresa del tribunal.

En su dictamen, el fiscal Abraldes resaltó que Álvarez ofreció un recital en Córdoba y advirtió sobre el próximo show en Rosario. “Se observa a una persona evidentemente orientada en tiempo y espacio, con conciencia de situación y con evidente dominio de su capacidad de atención y concentración”, había señalado en su escrito el fiscal a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27.

“El show de 3 horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Álvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional”, continúa el escrito.

Los antecedentes

Cristian Pity Álvarez llegó a juicio acusado del homicidio agravado de Cristian Díaz, con los antecedentes de haber sido acusado también de “haber privado de su libertad, con violencia y amenazas, a su manager y a una amiga en noviembre de 2016”.

En 2021, se suspendió por primera vez el proceso en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio de debate oral para 2023, finalmente en marzo de ese año se suspendió el proceso nuevamente por su estado de salud.

Desde ese momento, Pity es evaluado por profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF) y por peritos designados por su defensa.

En su dictamen, el fiscal Abraldes había destacado que en marzo de este año, un equipo conformado por médicos y psicólogos dio cuenta de que el imputado “dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”.

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Por otra parte, los peritos de la defensa argumentaron que no se encuentran dadas las condiciones para sostener “con suficiencia técnica” cómo será el desempeño cognitivo del acusado durante el debate.