Sin Bandera confirmó que Tucumán formará parte del cierre de su gira internacional “Escenas Tour”. El esperado concierto se realizará el 23 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes, en una serie de presentaciones que también incluirá a Córdoba y Buenos Aires como despedida de este recorrido por América Latina y Estados Unidos. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de www.entradauno.com.

La gira comenzó en 2026 con dos funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires y luego continuó por Rosario, Mendoza y Córdoba, donde el público celebró tanto las canciones del nuevo álbum Escenas como los grandes éxitos que acompañaron a distintas generaciones durante más de 25 años de trayectoria. Entre los clásicos que forman parte del espectáculo se destacan “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena”, “Que lloro” y “Mientes tan bien”, además de las nuevas composiciones “Qué culpa tiene ella?” y “Nunca”.

Con una propuesta que combina intimidad, una cuidada puesta en escena y un recorrido por su historia musical, el dúo mexicano eligió a la Argentina para abrir y también para cerrar esta etapa internacional. Tras su paso por Tucumán el 23 de febrero, la gira continuará el 25 en el Quality Arena de Córdoba y finalizará el 27 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires, reafirmando el fuerte vínculo de Sin Bandera con el público argentino.