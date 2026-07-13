Pablo Lescano se sumó a un pedido para los hinchas argentinos que viajan a la semifinal El referente de Damas Gratis replicó una publicación de Alberto Samid con un mensaje dirigido a quienes acompañarán a la Selección frente a Inglaterra.

Este lunes, el cantante y músico Pablo Lescano, líder del grupo Damas Gratis, sorprendió con una publicación en su Instagram personal relacionada con el partido de una de las semifinales de la Copa del Mundo 2026 que disputarán Argentina e Inglaterra este miércoles. La publicación reproduce las palabras del empresario y político Alberto Samid, expresadas en su cuenta de X, un día antes.

En la misma, Lescano (y Samid antes) interpelan a los hinchas argentinos que estarán presentes en el estadio de Atlanta ese día, con un pedido especial:

El texto completo (transcripción literal)

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“A los que tengan la oportunidad de asistir a Argentina vs Inglaterra en Atlanta el miércoles: seguramente no van habitualmente a las canchas en nuestro país y eso se vio reflejado hasta acá en todos los partidos. Pero para el miércoles necesitamos que se ubiquen en tiempo y espacio. Vamos a jugar una semifinal histórica contra un rival de enorme rivalidad futbolística. Es solo futbol. Pero es mucho más que eso. Es un partido histórico, es el último peldaño para volver a jugar una final. Los jugadores necesitan de ustedes. Esos jugadores que tanto les dieron y que son los que motivaron que ustedes pongan 10 mil / 20 mil /30 mil de los cabezones para ir a verlo. Entonces, les pido encarecidamente. Toménse el partido como un evento futbolístico único en el mundo. Con decirles que va a ser unico para Messi, que nunca los enfrentó…”.

“Les pido, les suplico que no se peinen para las cámaras ni saquen sus celulares cada vez que el 10 vaya a tirar un córner. Piensen que en ese momento es mucho mejor alentar, saltar, revolear la remera. No tanta pintura en la cara, no hace falta. Hace falta cantar bien fuerte. El cancionero de la selección no es tan extenso. Aprendanseló. No es dificil. Canten como cuando van a ver a Coldplay que se las saben todas. Este partido se gana en la cancha pero también en la tribuna. Ah, y no hace falta que silben el himno rival. Eso no se hace. Tampoco es necesario que se peleen ni que puteen a los ingleses. Con cantar más que ellos, alcanza. Esto es fútbol, solamente fútbol, CON TODO LO QUE ESO IMPLICA. Se lo digo a ustedes que van a estar en Atlanta, a ustedes que estuvieron en Kansas pero que para llegar a la cancha de Boca, la de Morón, la de Colegiales, tienen que poner el google maps. VAMOS ARGENTINA. VAMOS TODOS JUNTOS”.

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