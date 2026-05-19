“Tafí Viejo, verdor sin tiempo” brilló en los Martín Fierro y ganó tres estatuillas La producción tucumana emitida por El Nueve se consagró como una de las grandes revelaciones de la televisión argentina al triunfar en las categorías de ficción más importantes de la noche.

La serie con profundo sello local “Tafí Viejo, verdor sin tiempo” se convirtió en una de las grandes protagonistas indiscutidas durante la reciente entrega de los Premios Martín Fierro 2026. La producción, que se emitió por la pantalla de El Nueve, logró cautivar a los miembros de APTRA y fue galardonada con tres importantes estatuillas.

Las categorías premiadas

El equipo detrás de esta exitosa tira subió al escenario para recibir el aplauso de sus colegas y los siguientes galardones:

Mejor Ficción: Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve).

(El Nueve). Mejor Actor: Luciano Cáceres, reconocido por su brillante papel protagónico en la serie.

Luciano Cáceres, reconocido por su brillante papel protagónico en la serie. Mejor Director: Eduardo Pinto, por su destacada labor integral detrás de cámara.