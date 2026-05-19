Martín Fierro 2026: todos los ganadores y el oro para Guido Kaczka En una noche cargada de homenajes y discursos emotivos, APTRA premió a lo mejor de la televisión abierta argentina. El conductor de "Buenas noches, familia" se llevó el galardón máximo, mientras que "MasterChef Celebrity" y "Tafí Viejo, verdor sin tiempo" también brillaron.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) celebró este martes la 54° edición de los Premios Martín Fierro en el Hotel Hilton de Buenos Aires, en una gala conducida por Santiago del Moro y transmitida por la pantalla de Telefe. El máximo galardón de la noche, el Martín Fierro de Oro, quedó en manos de Guido Kaczka, histórico conductor y actual animador de Buenas noches, familia por El Trece.

“La tele es mi vida, encontré una forma de vida desde muy chiquito”, expresó Kaczka entre lágrimas y bajo una lluvia de confeti dorado. “Resulta que mi hobbie es mi trabajo y gracias a eso puede vivir mi familia. Prometo apoyar esto en la biblioteca y trabajar un montonazo por la televisión”, concluyó el presentador.

Homenajes y discursos destacados

La noche estuvo marcada por momentos de profunda emoción y reconocimientos a las trayectorias de grandes figuras. Entre ellos, destacó el homenaje a Enrique Macaya Márquez, periodista deportivo de 91 años con más de siete décadas en la pantalla, quien fue ovacionado de pie por todo el salón tras un emotivo video que repasó su carrera.

Otro de los grandes momentos fue el reconocimiento a los 60 años de América TV. Al recibir la distinción, Daniel Vila, presidente de la emisora, brindó un discurso enfocado en la importancia de la libertad de expresión: “La sociedad está crispada y enojada, pero hay que seguir haciendo periodismo y contestar a los agravios con información”.

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Esta defensa del oficio también fue respaldada por el periodista Rolando Graña (ganador por América Noticias), quien criticó duramente las posturas oficiales contra los comunicadores: “Llega en un momento muy difícil para hacer periodismo en Argentina… A esos insultos, respondemos con trabajo”.

Entre las divas, Mirtha Legrand se llevó el premio a “Labor periodística femenina” y anunció que el próximo año planea asistir a la gala convertida en centenaria, mientras que Wanda Nara sorprendió al llevarse la estatuilla a “Labor en conducción femenina” por su labor al frente de MasterChef Celebrity, dejando un emotivo mensaje de empoderamiento y agradeciendo al sistema de salud nacional por su tratamiento médico.

La lista completa de ganadores

Martín Fierro de Oro: Guido Kaczka

Guido Kaczka Mejor ficción: Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) Mejor actor: Luciano Cáceres (Tafí Viejo – El Nueve)

Luciano Cáceres (Tafí Viejo – El Nueve) Mejor actriz: Gimena Accardi (Tafí Viejo – El Nueve)

Gimena Accardi (Tafí Viejo – El Nueve) Labor en conducción masculina: Guido Kaczka (Buenas noches, familia – El Trece)

Guido Kaczka (Buenas noches, familia – El Trece) Labor en conducción femenina: Wanda Nara (MasterChef Celebrity – Telefe)

Wanda Nara (MasterChef Celebrity – Telefe) Labor periodística masculina: Rolando Graña (América Noticias – América)

Rolando Graña (América Noticias – América) Labor periodística femenina: Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha – El Trece)

Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha – El Trece) Noticiero diurno: Telenueve al Mediodía (El Nueve)

Telenueve al Mediodía (El Nueve) Noticiero nocturno: Telefe Noticias (Telefe)

Telefe Noticias (Telefe) Periodístico: Opinión pública (El Nueve)

Opinión pública (El Nueve) Interés General: LAM (América)

LAM (América) Magazine: Cortá por Lozano (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe) Entretenimiento: Buenas noches, familia (El Trece)

Buenas noches, familia (El Trece) Big Show: Otro día perdido (El Trece)

Otro día perdido (El Trece) Reality: MasterChef Celebrity (Telefe)

MasterChef Celebrity (Telefe) Humorístico / de actualidad: Polémica en el bar (América)

Polémica en el bar (América) Mejor programa musical: La Peña de Morfi (Telefe)

La Peña de Morfi (Telefe) Viajes / Turismo: Por el Mundo (Telefe)

Por el Mundo (Telefe) Deportivo: ACTC Media TV (TV Pública)

ACTC Media TV (TV Pública) Mejor programa futbolístico: Mundial de clubes (Telefe)

Mundial de clubes (Telefe) Gastronomía: Ariel en su salsa (Telefe)

Ariel en su salsa (Telefe) Programa de servicios (Empate): ADN, Buena Salud y Aire de campo (Ambos de TV Pública)

ADN, Buena Salud y Aire de campo (Ambos de TV Pública) Panelista Masculino: Luis Bremer (A la tarde y Desayuno Americano – América)

Luis Bremer (A la tarde y Desayuno Americano – América) Panelista femenina: Analía Franchín (A la Barbarossa – Telefe)

Analía Franchín (A la Barbarossa – Telefe) Labor humorística: Agustín Rada Aristarán (Otro día perdido – El Trece)

Agustín Rada Aristarán (Otro día perdido – El Trece) Cronista / Movilero: Alejandro Guatti (Intrusos – América)

Alejandro Guatti (Intrusos – América) Jurados: Betular, De Santis y Martitegui (MasterChef Celebrity – Telefe)

Betular, De Santis y Martitegui (MasterChef Celebrity – Telefe) Revelación: Ian Lucas (MasterChef Celebrity – Telefe)

Ian Lucas (MasterChef Celebrity – Telefe) Producción integral: La Voz Argentina (Telefe)

La Voz Argentina (Telefe) Director: Eduardo Pinto (Tafí Viejo – El Nueve)

Eduardo Pinto (Tafí Viejo – El Nueve) Director no ficción: Claudio Cuscuela (Otro día perdido – El Trece)

Claudio Cuscuela (Otro día perdido – El Trece) Autor/Guionista: Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo (La voz ausente – El Trece)

Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo (La voz ausente – El Trece) Brandend Content: Intenciones (B-Play-Telefé)

Intenciones (B-Play-Telefé) Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes (ABI INBEV / La América)

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