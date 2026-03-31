Tamara Paganini volvió a la casa de Gran Hermano: “Son okupas y hay que sacarlos” La ex participante, una de las más picante y hábiles del reality, que llegó a la final en 2001, regresó al juego el último lunes. En su primer confesionario, avisó de sus intenciones.

Con la salida voluntaria de Mavinga de la casa en la se desarrolla Gran Hermano: Generación Dorada, quien ingresó en su reemplazo fue Tamara Paganini. La a la vez histórica y nueva participante volvió al reality el último lunes, tras la gala de eliminación.

Con Tamara en el living, las caras del resto de los integrantes de la casa lo dijeron todo. Hubo asombro y preocupación.

Paganini llegó a la fina del ciclo en la edición 2001 y quedó segunda detrás de Marcelo Corazza. Con 27 años entonces, Tamara fue una de las jugadoras más picantes y hábiles del reality.

“Vuelve por todo”, dijo Santiago Del Moro, conductor de Gran Hermano, y La India, como se conoció dentro de la casa, mostró sus cartas en su primer paso por el confesionario.

“Esta es mi casa y ellos son okupas. Hay que sacar a los okupas”, avisó Tamara sobre sus intenciones. Le sobran experiencia y paciencia: en 2001, permaneció 112 días en competencia.