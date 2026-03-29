Tini en Tucumán: así es la imponente estructura de “Futttura”, un hito técnico para la provincia El próximo miércoles 1° de abril, el Hipódromo de la capital tucumana será sede de un despliegue sin precedentes. Con un ovni gigante suspendido en el aire y una pasarela kilométrica, más de 300 personas trabajan a contrarreloj para montar el show más grande de la historia del norte argentino.

La cuenta regresiva entró en su fase final y la expectativa en San Miguel de Tucumán es total. Este próximo miércoles 1° de abril, Tini Stoessel desembarca por primera vez en la provincia con “Futttura”, un espectáculo que promete marcar un antes y un después en la historia de los recitales en el norte del país.

Lejos de ser un concierto tradicional, el evento que se llevará a cabo en el Hipódromo de Tucumán destaca por una apuesta técnica y escenográfica considerada como el modelo más grande de toda Latinoamérica. Detrás de la magia que verán los 15.000 espectadores, hay un trabajo de ingeniería y logística monumental a cargo de la productora CCC Eventos.

Los detalles del montaje: un ovni de 6 toneladas

El foco principal de “Futtura” está puesto en la experiencia inmersiva del público. Para lograrlo, más de 300 personas se encuentran trabajando en el predio armando una estructura escénica titánica que mide 25 metros de ancho, 18 de profundidad y 12 metros de altura.

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Los números de un escenario de escala internacional:

La pasarela: El diseño incluye una impactante pasarela central de 35 metros de largo , que se ramifica en dos brazos laterales de 25 metros cada uno, permitiendo que la artista interactúe de cerca con el público desde múltiples puntos del Hipódromo.

El diseño incluye una impactante pasarela central de , que se ramifica en dos brazos laterales de 25 metros cada uno, permitiendo que la artista interactúe de cerca con el público desde múltiples puntos del Hipódromo. El plato fuerte (El Ovni): El elemento escenográfico central es un impresionante objeto volador no identificado de 9 metros de diámetro y 6 toneladas de peso . Este gigante de metal estará suspendido en el aire mediante 9 motores de alta precisión y será clave en los momentos más espectaculares del show.

El elemento escenográfico central es un impresionante objeto volador no identificado de . Este gigante de metal estará suspendido en el aire mediante 9 motores de alta precisión y será clave en los momentos más espectaculares del show. Elevación y efectos: El montaje cuenta además con un imponente elevador de 5 metros de altura y un sistema de efectos especiales de última generación diseñado exclusivamente para esta gira.

Logística, seguridad y horarios

Con la capacidad habilitada agotada (15.000 personas), la organización, bajo la responsabilidad de Valentina Olarte, diagramó un estricto operativo para garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes.

Las puertas del Hipódromo se abrirán a las 17:00 horas, mientras que el inicio del show está pautado para las 21:00 hs (con una duración aproximada de dos horas y media). El predio estará completamente acondicionado con sectores gastronómicos, sanitarios y un nuevo sistema de iluminación en los accesos para optimizar el ingreso y egreso. En materia de seguridad, el operativo contará con 160 agentes privados en el anillo interno y 190 efectivos de brigada.

“Futttura” no es solo un recital, es una experiencia sensorial de nivel internacional que posiciona a Tucumán en el mapa de los grandes espectáculos mundiales.