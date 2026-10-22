Tini Stoessel volvió a subirse a un escenario y lloró: “Ustedes y Rodrigo son mi familia” La cantante se dirigió al público que asistió el último miércoles al Estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas. “Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”, lanzó desde el escenario.

La cantante Tini Stoessel volvió a subirse a un escenario tras la cancelación del show que tenía previsto el último 18 de octubre en Miami. Fue en Venezuela y durante la presentación se dirigió al público y afirmó: “Ustedes son mi familia”.

Las palabras de la TripleT resonaron en medio del conflicto familiar que la distanció de su padre, Alejandro Stoessel; su madre, Mariana Muzlera; y su hermano, Francisco Stoessel.

“Mi equipo es mi familia. Ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia”, expresó la cantante la parada venezolana de su gira Futttura.

“Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”, lanzó Tino desde el escenario, en uno de los momentos más emotivos de la noche. En el otro, se quebró y el público la contuvo con una ovación ensordecedora. “Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, dijo la artista, que rompió en llanto.

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El recital del último miércoles se desarrolló en Caracas, en el Estadio Monumental Simón Bolívar. El evento marcó el regreso a los escenarios tras la cancelación del show del domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami (Estados Unidos) por cuestiones técnicas.