La lista completa de ganadores de los premios Martín Fierro de Radio 2026 Con la conducción de Luis Novaresio y Luciana Rubinska, el evento se desarrolló el último miércoles. La gala tuvo sus premios destacados, perlitas y su alfombra roja. El Martín Fierro de Oro María O'Donnell.

El miércoles se entregaron los Premios Martín Fierro de Radio 2026 en una ceremonia que contó con la conducción de Luis Novaresio y Luciana Rubinska. El evento, que contó con más de 600 invitados entre nominados y celebridades, tuvo lugar en el Goldencenter de Parque Norte. La gala tuvo sus premios destacados, perlitas y su alfombra roja.

El Martín Fierro de Oro unificado fue para María O’Donnell (conductora de De acá en más, en Urbana Play). Al recibir el Oro, la periodista destacó el valor de hacer “un periodismo que no grita, que no adjetiva, que no se enoja”.

Entre los medios porteños, Radio Mitre fue la más premiada con seis estatuillas, entre ellas mejor programa periodístico matutino (Alguien tiene que decirlo, con Eduardo Feinmann), relator deportivo (Gabriel Anello) y mejor movilero (Mercedes Ninci). Además, el rosarino Pachu Peña ganó el Martín Fierro a Mejor labor humorística.

Entre los emotivos homenajes del segmento “in memorian”, se honró la extensa trayectoria del locutor Julio Lagos y se rindió tributo a Ernestina Pais, Chiche Gelblung y Oscar “Negro” González Oro.

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Uno de los momentos más comentados en redes de la ceremonia fue el discurso de Nancy Pazos, quien se impuso en el rubro Programa de interés general en AM por El amor es más fuerte (Radio 10). En sus minutos frente al micrófono, agradeció el honor, pero cuestionó la categoría en la que fue incluida.

“Hace 38 años que vengo a esta fiesta y por primera vez me subo a este escenario, así que un aplauso fuerte. No me podían nominar como periodista, ni como política. Lo hicieron como interés general. Una pena por los colegas que lo merecían”.

La lista completa de ganadoras y ganadores

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Programa musical en AM: La trama celeste, de Alfredo Rosso, por La 750.

Programa periodístico matutino diario en AM: Rolando por la mañana (RPM), de Rolando Graña, por Splendid.

Programa periodístico matutino diario en FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Ernesto Tenembaum, por Radio Con Vos.

Programa periodístico vespertino diario en FM: Vuelta y media, de Sebastián Wainraich, por Urbana Play.

Programa semanal en AM: Marca de radio, de Eduardo Aliverti, por La Red.

Programa semanal en FM: Contragolpe, de Facundo Pedrini, Tomás Trapé y Mauricio Vera, por Radio Con Vos.

Programa deportivo: Súper Mitre Deportivo, de Gabriel Anello, por Mitre.

Programa musical en FM: Aspen Club, de Aspen 102.3.

Programa agropecuario: La hora del campo, de Alejandro Cánepa, por Continental.

Programa cultural/educativo: Después de todo, de Gustavo Campana, por AM 750.

Programa de interés general en AM: El amor es más fuerte, de Nancy Pazos, por Radio 10.

Columnista de espectáculos: Marcela Tauro, por sus participaciones en No está todo dicho y El club del Moro, de La 100.

Columnista político: Noelia Barral Grigera, por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos.

Labor de locución femenina: Gigi Ribaloff, de Mucha Radio.

Labor de locución masculina: Sebastián Bresler, de Mitre.

Labor en operación: Gabriel Marsili, de Los 40.

Labor humorística: Pachu Peña, por Re tarde, de Pop Radio.

Relator deportivo: Gabriel Anello, de Mitre.

Labor en producción: Lucas Colautti, por Mañana Sylvestre, de Radio 10.

Movilero: Mercedes Ninci, por Mitre Informa Primero, de Radio Mitre.