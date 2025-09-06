Último adiós a Giorgio Armani: las imágenes de miles de personas que despidieron en Milán al diseñador El ícono de la moda murió a los 91 años y sus seguidores hicieron fila desde temprano para poder acceder a la ceremonia organizada por sus familiares.

Miles de personas llegaron al velorio de Giorgio Armani para darle el último adiós en Milán, la ciudad que lo vio brillar. Sus familiares autorizaron a una ceremonia pública durante este sábado y domingo, para luego darle paso a una despedida privada, donde solo podrán acceder las personas autorizadas.

El grupo Armani convocó a todos los admiradores de la leyenda de la moda para que se acercaran al Armani/Teatro, y las primeras fotos que se conocieron del evento mostraron que la estrella fue velada a cajón cerrado.

Giorgio Armani murió este jueves a los 91 años en su casa y rodeado de sus seres queridos. “Con una tristeza infinita, anunciamos el deceso de su creador, fundador y motor infatigable”, anunciaron desde su empresa en un breve comunicado.

