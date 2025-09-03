Lionel Messi revolucionó calle Corrientes en su visita a Rocky, la obra de Nicolás Vázquez El rosarino y capitán de la selección argentina sorprendió al público del Teatro Lola Membrives.

El Teatro Lola Membrives fue escenario de una noche que quedará en la memoria de todos. En medio de la exitosa obra Rocky, protagonizada por Nicolás Vázquez, el público se llevó una sorpresa estelar: Lionel Messi, el capitán argentino y referente máximo del fútbol mundial, estuvo en la sala para alentar a su gran amigo.

La presencia del rosarino se mantuvo en reserva hasta el final de la función. El futbolista estuvo acompañado por su familia: su mamá Celia, su papá Jorge, sus dos hermanos Matías y Rodrigo y todos sus sobrinos.

Fue entonces, al ponerse de pie entre aplausos y emoción, cuando los espectadores y el mismo elenco, sorprendidos, descubrieron que compartieron función con el ídolo máximo del deporte.

A horas del duelo del jueves 4 de septiembre frente a Venezuela en el estadio Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el deportista se hizo un lugar en su agenda para poder asistir a la obra de su amigo.

La ovación fue inmediata, cerrada y vibrante, como un homenaje espontáneo a quien lleva la bandera argentina por el mundo. Al finalizar la función, Messi se fue al camarín con Nicolás Vázquez y estuvieron conversando a solas durante varios minutos.