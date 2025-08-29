Un show imperdible en Lules: La Mona se presenta mañana con un repertorio lleno de alegría El reconocido artista llegará mañana a Lules para brindar un espectáculo especial. En diálogo con Canal 8, recordó con emoción su vínculo con la provincia: “Desde chico venía a Tucumán y siempre lo recuerdo de la mejor manera”.

El cantante adelantó que ofrecerá un gran repertorio y que su objetivo es compartir una noche única: “Quiero pasarla hermoso, vine con todo el amor para llenar los corazones de alegría”.

Además, anticipó que septiembre traerá novedades con el lanzamiento de “Amor Prohibido”, un tema grabado junto a Uriel Lozano. “Espero que se diviertan. A esta edad quiero seguir transmitiendo esa pasión después de tantos años de cantar con el corazón”, afirmó.

La apertura de puertas será a partir de las 18 horas y el predio contará con espacios de comida y bebida disponibles durante toda la jornada para que el público pueda disfrutar de una experiencia completa y contará con un invitado muy especial: Walter Salinas, el cuartetero tucumano.

Las entradas online ya se encuentran a la venta desde este jueves al mediodía, mientras que las entradas físicas se podrán adquirir desde el sábado a las 9.30 en los siguientes puntos:

MIRA TAMBIÉN Agenda cultural en San Miguel de Tucumán: actividades para el sábado 30 y domingo 31 de agosto