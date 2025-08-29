9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez). Inscripciones: linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.

11 h – Paseo en Bus Turístico por el Barrio Ciudadela, con paradas en la Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, ex Mercado de Abasto y el estadio de San Martín. Salida: Plaza Independencia (Laprida 1ª cuadra). Servicio gratuito.

16 h – Bus Turístico con circuito histórico y cultural. Salida: Plaza Independencia (Laprida 1ª cuadra). Servicio gratuito.

16 a 21 h – Feria Manantial Sur (avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón). MIRA TAMBIÉN Un show imperdible en Lules: La Mona se presenta mañana con un repertorio lleno de alegría

16 a 22 h – Feria de Emprendedores en el Polo Gastronómico del Parque El Provincial (avenida Roca y Chacabuco).

16 a 23 h – Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda (Mate de Luna y caminerías internas).

17 a 00 h – Feria Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial (avenida Roca y 9 de Julio). MIRA TAMBIÉN Una tucumana representará a la Argentina en el Miss Grand International

17 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque Avellaneda (calle Asunción).

17.30 h – Taller gratuito de danzas folclóricas en la Plaza Temática (Congreso y San Lorenzo). Se suspende por lluvia.

18 h – Show infantil “Al ritmo del payaso” en el merendero Sembrando Esperanza (pasaje Montevideo 1623). Entrada gratuita. MIRA TAMBIÉN Murió a los 87 años el músico Raúl Barboza, embajador mundial del chamamé

18 a 00 h – Feria Sobre Ruedas en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio (Coronel Suárez al 300), acompañando el recital de Estelares.