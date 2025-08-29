Sábado 30
-
9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez). Inscripciones: linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.
-
11 h – Paseo en Bus Turístico por el Barrio Ciudadela, con paradas en la Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, ex Mercado de Abasto y el estadio de San Martín. Salida: Plaza Independencia (Laprida 1ª cuadra). Servicio gratuito.
-
16 h – Bus Turístico con circuito histórico y cultural. Salida: Plaza Independencia (Laprida 1ª cuadra). Servicio gratuito.
-
16 a 21 h – Feria Manantial Sur (avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón).
-
16 a 22 h – Feria de Emprendedores en el Polo Gastronómico del Parque El Provincial (avenida Roca y Chacabuco).
-
16 a 23 h – Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda (Mate de Luna y caminerías internas).
-
17 a 00 h – Feria Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial (avenida Roca y 9 de Julio).
-
17 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque Avellaneda (calle Asunción).
-
17.30 h – Taller gratuito de danzas folclóricas en la Plaza Temática (Congreso y San Lorenzo). Se suspende por lluvia.
-
18 h – Show infantil “Al ritmo del payaso” en el merendero Sembrando Esperanza (pasaje Montevideo 1623). Entrada gratuita.
-
18 a 00 h – Feria Sobre Ruedas en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio (Coronel Suárez al 300), acompañando el recital de Estelares.
-
19 h y 21 h – Edith Hermida presenta su unipersonal de humor “Teneme paciencia” en el Teatro Rosita Ávila (Las Piedras 1550). Entrada: $15.000 en entradas.smt.gob.ar y boletería (sábado desde las 14 h).
Domingo 31
-
11 h – City Tour en Bus Turístico por lugares notables de la ciudad. Salida: Plaza Independencia (Laprida 1ª cuadra). Servicio gratuito.
-
14 a 17 h – WASF KIDS: Especial Infancias en el Parque 9 de Julio (zona Estación del Trencito). Encuentro geek, otaku y friki con juegos, cosplay, concursos y show de magia. Entrada gratuita.
-
15 a 22 h – Feria Parque Quinto Centenario (avenida Belgrano 4200).
-
16 h – Bus Turístico con circuito histórico y cultural. Salida: Plaza Independencia (Laprida 1ª cuadra). Servicio gratuito.
-
16 a 21 h – Feria Manantial Sur (avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón).
-
16 a 22 h – Feria de Emprendedores en el Polo Gastronómico del Parque El Provincial (avenida Roca y Chacabuco).
-
16 a 23 h – Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda (Mate de Luna y caminerías internas).
-
17 a 00 h – Feria Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial (avenida Roca y 9 de Julio).
-
17 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque Avellaneda (calle Asunción).
-
20.30 h – Showchoirs Tucumán en el Teatro Rosita Ávila (Las Piedras 1550), con canto coral, coreografías y más de 20 artistas en escena. Entrada: $15.000 en entradas.smt.gob.ar y boletería (domingo desde las 17 h).