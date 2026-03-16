Oscar 2026: la noche consagratoria de Paul Thomas Anderson y el festejo argentino por un empate histórico "Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de la 98° entrega de los premios de la Academia al llevarse seis estatuillas, incluyendo Mejor Película. En una ceremonia marcada por un fuerte operativo de seguridad y discursos contra la Inteligencia Artificial, una productora de nuestro país celebró en la categoría de cortometraje.

La noche más importante de Hollywood tuvo un claro dominador. En una velada atravesada por un enorme despliegue de seguridad (debido a temores de un ataque internacional), pedidos de paz mundial y fuertes posturas contra el uso de la Inteligencia Artificial en el arte, Paul Thomas Anderson se coronó como el gran vencedor de los Premios Oscar 2026 gracias a su aclamado film Una batalla tras otra.

La película, que llegaba con 13 nominaciones, libró un intenso duelo durante toda la gala contra Sinners (de Ryan Coogler, que ostentaba 16 candidaturas). Finalmente, la balanza se inclinó para la obra de Anderson, que se alzó con seis galardones frente a los cuatro de su competidora.

Al recibir su primer Oscar como Mejor Director, Anderson no ocultó su emoción:

“Estoy acá porque hay gente que tuvo fe en mí. Necesitamos del otro. Gracias desde el fondo del corazón”. MIRA TAMBIÉN Embargaron el sueldo de Brian Sarmiento: notificaron al canal y a la productora de Gran Hermano

Un empate insólito y acento argentino

Uno de los momentos más extraños y celebrados de la noche se dio en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción. La Academia anunció un inusual empate, repartiendo la estatuilla entre The Singers y Two People Exchanging Saliva.

La alegría llegó de la mano de este último título, ya que cuenta con la participación de la argentina Victoria Kreimer (de Misia-Films) como una de sus productoras.

Además, la gala marcó un hito en la historia de la industria al entregar por primera vez el galardón a Mejor Casting, premio que inauguró su historial quedando en manos de Cassandra Kulukundis, responsable del elenco de Una batalla tras otra.

Humor y un sentido homenaje “In Memoriam”

La conducción estuvo a cargo de Conan O’Brien, quien logró distender la tensión inicial con un monólogo afilado. El comediante bromeó con Timothée Chalamet, tildó a Leonardo DiCaprio de “rey del meme”, lanzó dardos sarcásticos a la cúpula de Netflix y hasta cerró su apertura hablando en castellano y mencionando a la Argentina.

El clima festivo dio paso a la emoción profunda durante el segmento que recuerda a las estrellas fallecidas recientemente. Actores y directores rindieron tributo con gratitud a leyendas del cine como Diane Keaton, Robert Redford, Robert Duvall, Rob Reiner y Catherine O’Hara.

Los galardones más destacados de la noche:

Categoría Ganador / Película Mejor Película Una batalla tras otra Mejor Dirección Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) Mejor Actor Michael B. Jordan (Sinners) Mejor Actriz Jessie Buckley (Hamnet) Mejor Corto de Ficción Two People Exchanging Saliva (con la argentina V. Kreimer) / The Singers

El resto del palmarés principal:

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn ( Una batalla tras otra ).

Sean Penn ( ). Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan ( La noche de la desaparición ).

Amy Madigan ( ). Guion Original y Adaptado: Sinners se quedó con el original, mientras que Una batalla tras otra ganó el adaptado.

se quedó con el original, mientras que ganó el adaptado. Rubros Estéticos: Frankenstein , de Guillermo del Toro, arrasó llevándose Vestuario, Maquillaje/Peluquería y Diseño de Producción.

, de Guillermo del Toro, arrasó llevándose Vestuario, Maquillaje/Peluquería y Diseño de Producción. Mejor Película Internacional: Valor sentimental .

. Cine de Animación: K-Pop Demon Hunters ganó como Mejor Largometraje, sumando también el premio a Mejor Canción Original (“Golden”).